Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве

Апартаменты в малоквартирном доме в Будве.
Современное малоквартирное здание у моря.
Жилой дом – это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфортный дом идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.
О доме:
• Сдан в эксплуатацию в 2021 году
• 4 этажа с лифтом
• 12 квартир:
- 3 однокомнатные (по 50 м²)
- 9 двухкомнатных (54 м² и 73 м²)
• Чистый подъезд и обустроенная территория
• Парковочное место включено в стоимость квартиры
• Наземный паркинг на закрытой территории комплекса.
Локация:
• Район Комошевина, Будва
• 5 минут пешком до моря
• В 200 метрах находится частная международная школа Adriatic College.
Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, комфорт и близость к ключевой инфраструктуре Будвы, что делает его привлекательным для семей, пар и инвесторов.