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Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве

Будва, Черногория
от
$260,056
;
19
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ID: 27292
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In CRM: 2621
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Апартаменты в малоквартирном доме в Будве.

Современное малоквартирное здание у моря.

Жилой дом – это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфортный дом идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

О доме:
• Сдан в эксплуатацию в 2021 году
• 4 этажа с лифтом
• 12 квартир:
- 3 однокомнатные (по 50 м²)
- 9 двухкомнатных (54 м² и 73 м²)
• Чистый подъезд и обустроенная территория
• Парковочное место включено в стоимость квартиры
• Наземный паркинг на закрытой территории комплекса.

Локация:
• Район Комошевина, Будва
• 5 минут пешком до моря
• В 200 метрах находится частная международная школа Adriatic College.

Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, комфорт и близость к ключевой инфраструктуре Будвы, что делает его привлекательным для семей, пар и инвесторов.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$260,056
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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