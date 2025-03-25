Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве

Апартаменты в малоквартирном доме в Будве.

Современное малоквартирное здание у моря.

Жилой дом – это малоэтажный дом на 12 квартир, расположенный в одном из самых престижных районов Будвы — Комошевина, всего в 5 минутах ходьбы от пляжа. Уютный, ухоженный и комфортный дом идеально подходит как для проживания, так и для инвестиций.

О доме:

• Сдан в эксплуатацию в 2021 году

• 4 этажа с лифтом

• 12 квартир:

- 3 однокомнатные (по 50 м²)

- 9 двухкомнатных (54 м² и 73 м²)

• Чистый подъезд и обустроенная территория

• Парковочное место включено в стоимость квартиры

• Наземный паркинг на закрытой территории комплекса.

Локация:

• Район Комошевина, Будва

• 5 минут пешком до моря

• В 200 метрах находится частная международная школа Adriatic College.

Жилой комплекс сочетает в себе современную архитектуру, комфорт и близость к ключевой инфраструктуре Будвы, что делает его привлекательным для семей, пар и инвесторов.