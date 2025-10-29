Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Удобства:
Жилой комплекс представляет собой серию роскошных апартаментов, тщательно спроектированных для удовлетворения ожиданий самых взыскательных арендаторов. Наши апартаменты с одной или двумя спальнями предлагают простор и непревзойденный комфорт. Каждая квартира тщательно спроектирована с использованием высококачественных материалов и современной бытовой техники, что гарантирует роскошную и приятную жизнь. Ограниченное количество парковочных мест (108) позволяет арендаторам наслаждаться уединённой и эксклюзивной атмосферой. Вид на Адриатическое море и остров Свети Никола с одним из красивейших пляжей страны с символичным названием – Гавайский пляж. Современный дизайн комплекса гармонично сочетается с неповторимой природной красотой, создавая неповторимый комфорт жизни. Высококачественная отделка апартаментов. Керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.
Расположение:
