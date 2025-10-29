  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бечичи
  4. Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!

Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!

Бечичи, Черногория
Цена по запросу
;
8
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32796
ID новостройки на Realting
In CRM: 538415
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 31.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства:
Жилой комплекс представляет собой серию роскошных апартаментов, тщательно спроектированных для удовлетворения ожиданий самых взыскательных арендаторов. Наши апартаменты с одной или двумя спальнями предлагают простор и непревзойденный комфорт. Каждая квартира тщательно спроектирована с использованием высококачественных материалов и современной бытовой техники, что гарантирует роскошную и приятную жизнь. Ограниченное количество парковочных мест (108) позволяет арендаторам наслаждаться уединённой и эксклюзивной атмосферой. Вид на Адриатическое море и остров Свети Никола с одним из красивейших пляжей страны с символичным названием – Гавайский пляж. Современный дизайн комплекса гармонично сочетается с неповторимой природной красотой, создавая неповторимый комфорт жизни. Высококачественная отделка апартаментов. Керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.

Расположение:

  • 15 минут пешком до пляжа;
  • Начальная школа - 3 км;
  • Больница - 900 м.
  • Луштица Бэй марина - 33 км.
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 25 минут на автомобиле.
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Brick House by Concord
Ludvika Kube, Черногория
от
$2,851
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$261,872
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$158,322
Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$370,797
Вы просматриваете
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Показать все Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Срок сдачи: лето 2027 год. Удобства: Элитный жилой комплекс. Главная ценность апартаментов — панорамные виды. Террасы ориентированы так, чтобы открывался обзор на Адриатическое море, остров Святого Николая…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$864,386
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,18 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,37 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$199,721
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
210,646
Квартира 3 комнаты
85.0
344,326
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Показать все публикации