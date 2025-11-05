Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Удобства: Новый жилой комплекс с уникальным архитектурным дизайном, разработанным знаменитым международным бюро Businessart, имеет концепцию о современного, комфортного и при этом эстетически привлекательного пространства, которое подчёркивает престиж и высокий статус его жителей. Просторные террасы с зелёными садами, джакузи и частными бассейнами дополняют ощущение лёгкости и полёта, завершая оригинальный образ клубного дома. Фасады отделаны натуральным известняком высокого качества, который добывают в Германии. Фактуру натурального камня дополняют контрастные акценты из гладкого высококачественного алюминия гармоничного оттенка. Каждый апартамент имеет панорамное остекление в пол с двухкамерными стеклопакетами. Внутренняя отделка апартаментов в базовом пакете выполнена из материалов ведущих европейских производителей. Премиальная сантехника. Эксклюзивная мебель и двери.

Экологичный паркет из натурального дерева идеально сочетается с покрытиями из премиальной керамики итальянских и испанских брендов. В квартирах установлена функциональная настраиваемая система освещения, система "Умный дом", тёплые полы, сплит-системы, электрические бойлеры, вытяжная вентиляциия ванных комнат, детекторы огня, движения и дыма, охранная система.

На территории комплекса: Фитнес залы с велнес услугами, зал для проведения культурных мероприятий (концертов, фестивалей, выставок). Бутики известных мировых брендов. Подземный паркинг.



В данном комплексе доступны к продаже еще апартаменты. За уточнением наличия и цен обращайтесь к нам!!!



Расположение:

В шаговой доступности международная англоязычная школа;

Рядом самая большая марина яхт PORTO MONTENEGRO;

В шаговой доступности бутики дорогих брендов, премиальные рестораны;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 90 минут на автомобиле;

Дубовник - 110 минут на автомобиле.

