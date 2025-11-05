  1. Realting.com
  Черногория
  Тиват
  Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Тиват, Черногория
Цена по запросу
11
ID: 32953
ID новостройки на Realting
In CRM: 538689
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства: Новый жилой комплекс с уникальным архитектурным дизайном, разработанным знаменитым международным бюро Businessart, имеет концепцию о современного, комфортного и при этом эстетически привлекательного пространства, которое подчёркивает престиж и высокий статус его жителей. Просторные террасы с зелёными садами, джакузи и частными бассейнами дополняют ощущение лёгкости и полёта, завершая оригинальный образ клубного дома. Фасады отделаны натуральным известняком высокого качества, который добывают в Германии. Фактуру натурального камня дополняют контрастные акценты из гладкого высококачественного алюминия гармоничного оттенка. Каждый апартамент имеет панорамное остекление в пол с двухкамерными стеклопакетами. Внутренняя отделка апартаментов в базовом пакете выполнена из материалов ведущих европейских производителей. Премиальная сантехника. Эксклюзивная мебель и двери.
Экологичный паркет из натурального дерева идеально сочетается с покрытиями из премиальной керамики итальянских и испанских брендов. В квартирах установлена функциональная настраиваемая система освещения, система "Умный дом", тёплые полы, сплит-системы, электрические бойлеры, вытяжная вентиляциия ванных комнат, детекторы огня, движения и дыма, охранная система.
На территории комплекса: Фитнес залы с велнес услугами, зал для проведения культурных мероприятий (концертов, фестивалей, выставок). Бутики известных мировых брендов. Подземный паркинг.

В данном комплексе доступны к продаже еще апартаменты. За уточнением наличия и цен обращайтесь к нам!!!

Расположение:

  • В шаговой доступности международная англоязычная школа;
  • Рядом самая большая марина яхт PORTO MONTENEGRO;
  • В шаговой доступности бутики дорогих брендов, премиальные рестораны;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 90 минут на автомобиле;
  • Дубовник - 110 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
