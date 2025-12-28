  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Херцег-Нови
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Общине Херцег-Нови

Херцег-Нови
4
Луштица
1
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Херцег-Нови, Черногория
от
$863,089
Варианты отделки С отделкой
Покупка за криптовалюту — апартаменты в Porto Montenegro Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне. Район Synchro становится центром Тивата с новым пятизвездочным отелем, пляжным клубом с бассейном и лагунами, площад…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Агентство
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, …
Агентство
Red Feniks Montenegro
Агентство
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
146,009
Квартира 2 комнаты
48.0 – 92.0
166,539 – 355,881
Квартира 3 комнаты
66.0 – 116.0
172,235 – 424,981
Квартира 4 комнаты
87.0
256,095
Агентство
eNovogradnja
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$524,055
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.   На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в ка…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Херцег-Нови, Черногория
от
$1,74 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 232–313 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 11 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и теннисный корт. Большие участки от 700 до 1000 м2.   Локация комплекса – идеальный компромисс межд…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Кумбор, Черногория
от
$145,920
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 32–197 м²
3 объекта недвижимости 3
В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций. 🏊‍♂️ На территории: • большой бассейн площадью около 200 м² • ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном • современная детская площадка • ти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.7
213,943
Квартира 2 комнаты
197.1
386,439
Студия
31.7
146,828
Агентство
Red Feniks Montenegro
Агентство
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Дженовичи, Черногория
от
$523,744
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 161 м²
1 объект недвижимости 1
Современные дизайнерские виллы в зелёном районе Дженовичи, всего в 1.5 км от Portonovi и отеля One&Only. Уникальное сочетание уединения, панорамных видов и архитектуры, интегрированной в природу. - Площадь вилл: 160–190м² - 2–3 спальни - Панорамные виды на море, горы и бухту - Ланд…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Луштица, Черногория
от
$289,030
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уникальный танхаус в новом жилом комплексе в живописном месте наполуострове Луштица.    Комплекс состоит из двух зданий. Первое здание расположено в 50 м от моря с красивейшим видом на Тиватский залив и остров Цветов, на монастырь Святого Марко и горы. Объект состо…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 207 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$407,160
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. В…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$681,723
Количество этажей 2
Площадь 165 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
$2,63 млн
Количество этажей 2
Небольшая отдельная гостиница для продажи в Дженовичи. В дополнение к отелю есть участок с возможностью строительства дополнительных единиц. Отличное расположение, пляж сдается в аренду местным властям на ближайшие 2 года. Семейные котлы.
Агентство
Property.solution.mne
