Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи

Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и заселены.

Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 200 м.

В здании предусмотрено 6 этажей, 39 квартир с 1 и 3 спальнями. Практически из всех апартаментов открывается вид на море и пляж Бечичи. Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой. В комплексе предусмотрен лифт и парковочные места. Во всех квартирах отделка высокого качества, установлена система кондиционирования, работающая на охлаждение и обогрев. Возможно подключение кабельного телевидения, телефона и интернет.

Застройщик предлагает поэтапную оплату, привязанную к фазам строительства. Поэтапная оплата является одной из самых распространенных при покупке квартиры в новостройке в Черногории.

- 1 взнос 35% сразу после подписания договора;

- 20%, 15%, 15%, 10% каждые пол года;

- 5% при завершении строительства.

Планируемые сроки завершения строительства —2027 года





Бечичи – курортный поселок с прекрасным пляжем. Пешеходный тоннель соединяет набережную Бечичи с г. Будва, предлагая отличный маршрут для пешеходных и велосипедных прогулок до самого Старого города Будвы. В другую сторону, набережная тянется до самого Каменово, предлагая множество прекрасных пляжей, ресторанов и кафе, а также прекрасные виды всем отдыхающим. В поселке расположены такие отели как Splendid, на территории которого находится отличный SPA-центр и ресторан японской кухни, и Mediteran, на территории которого имеется аквапарк.

Примеры квартир в комплексе: Квартира с одной спальней, Квартира с тремя спальнями.

