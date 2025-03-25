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  4. Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи

Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$198,568
;
6
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ID: 27295
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In CRM: 2546
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и заселены.
Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 200 м.

 

В здании предусмотрено 6 этажей, 39 квартир с 1 и 3 спальнями. Практически из всех апартаментов открывается вид на море и пляж Бечичи. Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой. В комплексе предусмотрен лифт и парковочные места. Во всех квартирах отделка высокого качества, установлена система кондиционирования, работающая на охлаждение и обогрев. Возможно подключение кабельного телевидения, телефона и интернет.

 

Застройщик предлагает поэтапную оплату, привязанную к фазам строительства. Поэтапная оплата является одной из самых распространенных при покупке квартиры в новостройке в Черногории.

- 1 взнос 35% сразу после подписания договора;
- 20%, 15%, 15%, 10% каждые пол года;
- 5% при завершении строительства.

Планируемые сроки завершения строительства —2027 года



Бечичи – курортный поселок с прекрасным пляжем. Пешеходный тоннель соединяет набережную Бечичи с г. Будва, предлагая отличный маршрут для пешеходных и велосипедных прогулок до самого Старого города Будвы. В другую сторону, набережная тянется до самого Каменово, предлагая множество прекрасных пляжей, ресторанов и кафе, а также прекрасные виды всем отдыхающим. В поселке расположены такие отели как Splendid, на территории которого находится отличный SPA-центр и ресторан японской кухни, и Mediteran, на территории которого имеется аквапарк.

 

Примеры квартир в комплексе: Квартира с одной спальней, Квартира с тремя спальнями.
 

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$198,568
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