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Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$218,703
;
13
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ID: 27277
ID новостройки на Realting
In CRM: 2320
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Новый современный жилой комплекс в Бечичи - идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи моря и наслаждаться красивыми видами на море. Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 150 м.

 

В комплексе 10 этажей - 8 квартир на этаже c видами на море и горы. Месторасположение, панорамные окна, удачные планировки, много света, большие террасы и близость всей инфраструктуры делает это предложение наиболее интересным на Будванском побережье. Практически из всех апартаментов комплекса открывается панорамный вид на море за счет естественного изгиба береговой линии.

 

Квартиры продаются с ремонтом под ключ и с мебелью. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Внутренняя отделка выполняется по дизайн проекту из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Установлена система "Умный дом" от Legrand. На продажу представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 45 м2 до 190 м2.

 

Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента. Также дополнительно предусмотрены еще 2 лифта.

 


Инфраструктура комплекса:

Консьерж-сервис 24/7

Wellness & SPA c тренажерным залом

Бассейн и сауна

Спортивная и детская площадки

Место для выгула домашних питомцев

Частный пляж с резервом для
жителей комплекса

Управляющая компания для сдачи
апартаментов в аренду

 

Всего 2 км пешей прогулки вдоль Адриатического моря отделяют жилой комплекс от одного из популярнейших туристических городов Черногории - Будвы.


Удобные условия оплаты:


Возможна рассрочка платежа до 3 лет.


Возможна оплата в России через аккредитив в банке.


 

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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