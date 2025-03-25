Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи

Новый современный жилой комплекс в Бечичи - идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи моря и наслаждаться красивыми видами на море. Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 150 м.

В комплексе 10 этажей - 8 квартир на этаже c видами на море и горы. Месторасположение, панорамные окна, удачные планировки, много света, большие террасы и близость всей инфраструктуры делает это предложение наиболее интересным на Будванском побережье. Практически из всех апартаментов комплекса открывается панорамный вид на море за счет естественного изгиба береговой линии.

Квартиры продаются с ремонтом под ключ и с мебелью. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Внутренняя отделка выполняется по дизайн проекту из высококачественных материалов: индивидуально отобранный мрамор, дизайнерские решения в дереве и камне. Установлена система "Умный дом" от Legrand. На продажу представлены апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями, площадью от 45 м2 до 190 м2.

Комплекс располагает двумя этажами подземного паркинга с комфортным автолифтом. Парковочные месты предусмотрены для каждого апартамента. Также дополнительно предусмотрены еще 2 лифта.



Инфраструктура комплекса:

Консьерж-сервис 24/7

Wellness & SPA c тренажерным залом

Бассейн и сауна

Спортивная и детская площадки

Место для выгула домашних питомцев

Частный пляж с резервом для

жителей комплекса

Управляющая компания для сдачи

апартаментов в аренду

Всего 2 км пешей прогулки вдоль Адриатического моря отделяют жилой комплекс от одного из популярнейших туристических городов Черногории - Будвы.



Удобные условия оплаты:



Возможна рассрочка платежа до 3 лет.



Возможна оплата в России через аккредитив в банке.



