Удобства:

Новый жилой комплекс, спроектированный так, чтобы обеспечить комфорт роскошного

дома для отдыха в прекрасной атмосфере. Гарантия высококачественных

материалов и содержимого, которые отличают его от конкурентов, а именно: Гараж. Видеонаблюдение. Обслуживание апартаментов. Открытый бассейн. Крытая оздоровительная и спа-зона с удобствами. Алюминиевый двухкамерный фасадный замок со стеклом 4 сезона.

Электрические жалюзи. Глухая входная дверь класса А. Трехслойный высокопрочный паркет класса Chevron. Высококлассные сантехнические помещения Межкомнатные двери высокого качества. Высококачественная керамика. Инверторная система кондиционирования.

Комфортабельные лифты.

Место в подземном паркинге: 25 000 €.



Расположение:

Расположение всего в 7 км от Старого города Котор и в 5 км от Пераста, с прекрасным видом на Прчань, Столив, Пераст и острова Госпа-од-Шкрпела и Св. Георгия;

Берег находится всего в 40 метрах от участка, а ближайшая марина находится в известном ресторане Stari Mlini, всего в нескольких сотнях метров;

Национальный парк Ловчен - 40 км;

Аэропорт Тиват - 11 км;

Аэропорт Чилипи, Дубровник - 68 км;

Аэропорт Подгорица - 84 км.



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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!