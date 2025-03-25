Удобства:
Новый жилой комплекс, спроектированный так, чтобы обеспечить комфорт роскошного
дома для отдыха в прекрасной атмосфере. Гарантия высококачественных
материалов и содержимого, которые отличают его от конкурентов, а именно: Гараж. Видеонаблюдение. Обслуживание апартаментов. Открытый бассейн. Крытая оздоровительная и спа-зона с удобствами. Алюминиевый двухкамерный фасадный замок со стеклом 4 сезона.
Электрические жалюзи. Глухая входная дверь класса А. Трехслойный высокопрочный паркет класса Chevron. Высококлассные сантехнические помещения Межкомнатные двери высокого качества. Высококачественная керамика. Инверторная система кондиционирования.
Комфортабельные лифты.
Место в подземном паркинге: 25 000 €.
Расположение:
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