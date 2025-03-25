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Жилой комплекс

Доброта, Черногория
Цена по запросу
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9
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26605
ID новостройки на Realting
In CRM: 538895
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:
Новый жилой комплекс, спроектированный так, чтобы обеспечить комфорт роскошного
дома для отдыха в прекрасной атмосфере. Гарантия высококачественных
материалов и содержимого, которые отличают его от конкурентов, а именно: Гараж. Видеонаблюдение. Обслуживание апартаментов. Открытый бассейн. Крытая оздоровительная и спа-зона с удобствами. Алюминиевый двухкамерный фасадный замок со стеклом 4 сезона.
Электрические жалюзи. Глухая входная дверь класса А. Трехслойный высокопрочный паркет класса Chevron. Высококлассные сантехнические помещения Межкомнатные двери высокого качества. Высококачественная керамика. Инверторная система кондиционирования.
Комфортабельные лифты. 
Место в подземном паркинге: 25 000 €.

Расположение: 

  • Расположение всего в 7 км от Старого города Котор и в 5 км от Пераста, с прекрасным видом на Прчань, Столив, Пераст и острова Госпа-од-Шкрпела и Св. Георгия;
  • Берег находится всего в 40 метрах от участка, а ближайшая марина находится в известном ресторане Stari Mlini, всего в нескольких сотнях метров;
  • Национальный парк Ловчен - 40 км;
  • Аэропорт Тиват - 11 км;
  • Аэропорт Чилипи, Дубровник - 68 км;
  • Аэропорт Подгорица - 84 км.


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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория

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Вы просматриваете
Жилой комплекс
Доброта, Черногория
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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