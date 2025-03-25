Квартира в новостройке Premium dom v centre goroda

Это комфортные квартиры в 10-этажном доме, функциональный подземный паркинг и паркинг возле дома. Предлагаем вам удобные планировки квартир, в которых будет комфортно проживать семьей или сдавать в аренду. Многие квартиры имеют большие лоджии и террасы, с которых можно наслаждаться видом на море и горы.

Жилой комплекс имеет удобное расположение. В шаговой доступности центр города, гипермаркеты и фермерский рынок. Совсем рядом порт, откуда ходит паром в Италию, в город Бари. Бар - это также остановка многих круизных лайнеров, которые курсируют по побережью Адриатики. Возле порта огромная марина. Здесь можно швартовать свою яхту или взять яхту на прокат.

В 4 км находится Старый Бар, где расположена древняя крепость, которую видно из окон жилого комплекса. В 3 км находится историческая достопримечательность Старая олива, которой около 2400 лет. Совсем рядом расположен город Ульцин (27 км) с длинным пляжем из лечебного вулканического песка. До границы с Албанией 32 км.



В городе рядом с комплексом:

Железнодорожная станция, откуда следуют поезда в Белград (Сербия), Подгорицу (столица), Колашин (черногорский горнолыжный курорт).

Рядом автобусная станция международного сообщения.

Паромная переправа из городского порта в Бари (Италия), 226 км.

Из Бара можно добраться до 4 аэропортов:

40 км. -Аэропорт Подгорицы

60 км - Аэропорт Тивата

110 км - Аэропорт Дубровника (Хорватия)

124 км - Аэропорт Тираны (Албания)

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