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Квартира в новостройке Premium dom v centre goroda

Бар, Черногория
от
$80,293
от
$2,942/м²
;
6
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26608
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Это комфортные квартиры в 10-этажном доме, функциональный подземный паркинг и паркинг возле дома. Предлагаем вам удобные планировки квартир, в которых будет комфортно проживать семьей или сдавать в аренду. Многие квартиры имеют большие лоджии и террасы, с которых можно наслаждаться видом на море и горы.

Жилой комплекс имеет удобное расположение. В шаговой доступности центр города, гипермаркеты и фермерский рынок. Совсем рядом порт, откуда ходит паром в Италию, в город Бари. Бар - это также остановка многих круизных лайнеров, которые курсируют по побережью Адриатики. Возле порта огромная марина. Здесь можно швартовать свою яхту или взять яхту на прокат.
В 4 км находится Старый Бар, где расположена древняя крепость, которую видно из окон жилого комплекса. В 3 км находится историческая достопримечательность Старая олива, которой около 2400 лет. Совсем рядом расположен город Ульцин (27 км) с длинным пляжем из лечебного вулканического песка. До границы с Албанией 32 км.

В городе рядом с комплексом:
Железнодорожная станция, откуда следуют поезда в Белград (Сербия), Подгорицу (столица), Колашин (черногорский горнолыжный курорт).
Рядом автобусная станция международного сообщения.
Паромная переправа из городского порта в Бари (Италия), 226 км.

Из Бара можно добраться до 4 аэропортов:
40 км. -Аэропорт Подгорицы
60 км - Аэропорт Тивата
110 км - Аэропорт Дубровника (Хорватия)
124 км -  Аэропорт Тираны (Албания)

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Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.0 – 43.0
Цена за м², USD 2,798 – 2,974
Цена квартиры, USD 80,017 – 123,909

Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Квартира в новостройке Premium dom v centre goroda
Бар, Черногория
от
$80,293
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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