Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!



Удобства: Новый жилой комплекс состоящий из двух зданий в одном из самых живописных районов Тивата. В каждом из корпусов спроектированы квартиры с одной и двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. Квартиры на 1 этаже имеют свое патио. Благодаря панорамному осветлению апартаменты наполнены дневным светом. Из апартаментов открывается вид на море и город. Качественная отделка: использование натурального камня, премиальной сантехники и климатического оборудования от ведущих брендов. Функциональные планировки: максимальное использование пространства и естественного освещения благодаря панорамному остеклению. Профессиональное управление: обслуживание комплекса будет обеспечиваться опытной управляющей компанией. Сплит-системы, бойлеры. Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение.



Расположение:

ОТ МОРЯ 600 метров;

Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжей, ресторанов и набережной Porto Montenegro

В шаговой доступности находятся магазины, рестораны, чистые пляжи, а также набережная знаменитого Porto Montenegro — одного из самых элитных портов Европы.

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 10 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!



Проводим сделки "онлайн"!!!



Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​