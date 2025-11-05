  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Donja Lastva
  РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА

Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА

Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
;
6
ID: 32829
ID новостройки на Realting
In CRM: 538795
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Donja Lastva

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства: Новый жилой комплекс состоящий из двух зданий в одном из самых живописных районов Тивата. В каждом из корпусов спроектированы квартиры с одной и двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. Квартиры на 1 этаже имеют свое патио. Благодаря панорамному осветлению апартаменты наполнены дневным светом. Из апартаментов открывается вид на море и город. Качественная отделка: использование натурального камня, премиальной сантехники и климатического оборудования от ведущих брендов. Функциональные планировки: максимальное использование пространства и естественного освещения благодаря панорамному остеклению. Профессиональное управление: обслуживание комплекса будет обеспечиваться опытной управляющей компанией. Сплит-системы, бойлеры.  Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение. 

Расположение: 

  • ОТ МОРЯ 600 метров;
  • Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжей, ресторанов и набережной Porto Montenegro
  • В шаговой доступности находятся магазины, рестораны, чистые пляжи, а также набережная знаменитого Porto Montenegro — одного из самых элитных портов Европы.
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 10 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Donja Lastva, Черногория
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$394,765
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$239,839
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 52–216 м²
5 объектов недвижимости 5
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0 – 67.0
234,685 – 267,544
Квартира 2 комнаты
73.0 – 216.0
328,379 – 751,645
Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$407,160
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. В…
