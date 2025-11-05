Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Удобства: Новый жилой комплекс состоящий из двух зданий в одном из самых живописных районов Тивата. В каждом из корпусов спроектированы квартиры с одной и двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. Квартиры на 1 этаже имеют свое патио. Благодаря панорамному осветлению апартаменты наполнены дневным светом. Из апартаментов открывается вид на море и город. Качественная отделка: использование натурального камня, премиальной сантехники и климатического оборудования от ведущих брендов. Функциональные планировки: максимальное использование пространства и естественного освещения благодаря панорамному остеклению. Профессиональное управление: обслуживание комплекса будет обеспечиваться опытной управляющей компанией. Сплит-системы, бойлеры. Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение.
Расположение:
