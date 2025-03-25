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Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE

Будва, Черногория
от
$134,078
;
6
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ID: 27267
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Новый жилой комплекс „PIETRA RESIDENCE“ в тихом районе Будвы- Подкошлюн, всего в 4 минутах езды от пляжа и набережной.

 

На продажу имеются:

- апартаменты с 1 спальней 41–43 м2 от 116.004 евро

- апартаменты с 2 спальнями 57–77 м2 от 169.537 евро.

 

Особенности проекта:

- подземный двухуровневый гараж

- рассрочка и поэтапная оплата

- современный дизайн и функциональные планировки

- локация-тихий район

- большой выбор квартир

- панорамные окна, стеклянные ограждения на террасах. 

 

Застройщик предлагает поэтапную оплату:

- Первый взнос - 30% при подписании контракта

- следующие платежи привязаны к этапам строительства и согласовываются отдельно.

 

Эти апартаменты подойдут как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Благодаря высокой популярности курорта недвижимость в Будве обладает отличным инвестиционным потенциалом – высоколиквидная и также легко может сдаваться в аренду, принося собственникам стабильный доход.

 

Инфраструктура данного города включает в себя большое количество магазинов, ресторанов, две местные школы и русскую школу, предоставляющую в т.ч. диплом IB, частные детские сады, игровые площадки, дом здоровья и частные клиники, два продовольственных рынка и множество развивающих, в том числе спортивных секций для детей и взрослых.
      

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
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от
$134,078
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