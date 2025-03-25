Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE

Новый жилой комплекс „PIETRA RESIDENCE“ в тихом районе Будвы- Подкошлюн, всего в 4 минутах езды от пляжа и набережной.

На продажу имеются:

- апартаменты с 1 спальней 41–43 м2 от 116.004 евро

- апартаменты с 2 спальнями 57–77 м2 от 169.537 евро.

Особенности проекта:

- подземный двухуровневый гараж

- рассрочка и поэтапная оплата

- современный дизайн и функциональные планировки

- локация-тихий район

- большой выбор квартир

- панорамные окна, стеклянные ограждения на террасах.

Застройщик предлагает поэтапную оплату:



- Первый взнос - 30% при подписании контракта

- следующие платежи привязаны к этапам строительства и согласовываются отдельно.

Эти апартаменты подойдут как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Благодаря высокой популярности курорта недвижимость в Будве обладает отличным инвестиционным потенциалом – высоколиквидная и также легко может сдаваться в аренду, принося собственникам стабильный доход.

Инфраструктура данного города включает в себя большое количество магазинов, ресторанов, две местные школы и русскую школу, предоставляющую в т.ч. диплом IB, частные детские сады, игровые площадки, дом здоровья и частные клиники, два продовольственных рынка и множество развивающих, в том числе спортивных секций для детей и взрослых.

