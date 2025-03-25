Квартира в новостройке

Удобства:
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточный сервис. Дизайнерская входная группа отельного уровня с декоративным озеленением и лаунж-зоной. Здесь приятно отдохнуть, встретить гостей и друзей. Красивые лестницы и скоростной лифт с лобби до террасы на крыше, создает не только комфорт, но и настроение жителей и гостей. Фитнес-зона и зал для йоги. Бассейн прямо во дворе дома. Тропические растения, зона для загара и Pool Bar. Просторный и безопасный подземный паркинг на 30 паркомест с зарядками для электрокаров. Большие террасы с потрясающими видами на море и горы. Использование высококачественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Лифт к подземному паркингу. Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение.
Расположение:
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