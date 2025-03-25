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Квартира в новостройке

Бар, Черногория
Цена по запросу
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19
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ID: 26575
ID новостройки на Realting
In CRM: 538804
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе


Удобства:
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточный сервис. Дизайнерская входная группа отельного уровня с декоративным озеленением и лаунж-зоной. Здесь приятно отдохнуть, встретить гостей и друзей. Красивые лестницы и скоростной лифт с лобби до террасы на крыше, создает не только комфорт, но и настроение жителей и гостей. Фитнес-зона и зал для йоги. Бассейн прямо во дворе дома. Тропические растения, зона для загара и Pool Bar. Просторный и безопасный подземный паркинг на 30 паркомест с зарядками для электрокаров. Большие террасы с потрясающими видами на море и горы. Использование высококачественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Лифт к подземному паркингу. Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение. 

Расположение: 

  • Город Бар расположен в Южной части Черногории между Адриатическим морем и Чкадарским озером и имеет 270 солнечных дней в году;
  • В Баре расположен главный морской порт страны, который придает грузовые и пассажирские паромы;
  • От моря - 800 метров;
  • Торговый центр - 100 метров;
  • Цент Бара - 500 метров, Старый бар - 1,4 км.
  • Горы - 2 км.;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 59 км.;
  • Столица Черногории Подгорицы - 45 км.

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Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Квартира в новостройке
Бар, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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