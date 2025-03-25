Квартира в новостройке



Удобства:

Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточный сервис. Дизайнерская входная группа отельного уровня с декоративным озеленением и лаунж-зоной. Здесь приятно отдохнуть, встретить гостей и друзей. Красивые лестницы и скоростной лифт с лобби до террасы на крыше, создает не только комфорт, но и настроение жителей и гостей. Фитнес-зона и зал для йоги. Бассейн прямо во дворе дома. Тропические растения, зона для загара и Pool Bar. Просторный и безопасный подземный паркинг на 30 паркомест с зарядками для электрокаров. Большие террасы с потрясающими видами на море и горы. Использование высококачественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Лифт к подземному паркингу. Куруглосуточная охрана. Видеонаблюдение.



Расположение:

Город Бар расположен в Южной части Черногории между Адриатическим морем и Чкадарским озером и имеет 270 солнечных дней в году;

В Баре расположен главный морской порт страны, который придает грузовые и пассажирские паромы;

От моря - 800 метров;

Торговый центр - 100 метров;

Цент Бара - 500 метров, Старый бар - 1,4 км.

Горы - 2 км.;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 59 км.;

Столица Черногории Подгорицы - 45 км.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

​​​​​​​

Проводим сделки "онлайн"!!!



Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​