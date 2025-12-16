  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Общине Андриевица

Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Варианты отделки С отделкой
Площадь 35–76 м²
5 объектов недвижимости 5
Исключительные отели в Колашинских долинах - инвестируйте в роскошь и отдых в Черногории Описание проекта: Колашинские долины переворачивают новую страницу в мире гостиничного бизнеса и инвестиций в горном районе Черногории. В этом всесезонном проекте представлены 23 отеля высокого кла…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 72.0
324,297 – 596,683
Квартира 2 комнаты
72.0 – 76.0
522,741 – 540,025
Студия
35.0
215,023
Застройщик
Kolasin Valleys
