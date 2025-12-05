Апарт-отель Kolasin Valleys

$292,920
$42/м²
27.04.2026
$292,920
24.06.2024
$521,269
ID: 20043
Дата обновления: 27.04.2026

  • Класс
    Премиум-класс
  Год сдачи: 2027
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  Количество этажей: 3
    3

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

  • Паркинг

  • Лифт

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Исключительные отели в Колашинских долинах - инвестируйте в роскошь и отдых в Черногории

Колашинские долины переворачивают новую страницу в мире гостиничного бизнеса и инвестиций в горном районе Черногории. В этом всесезонном проекте представлены 23 отеля высокого класса, разработанные ведущей канадской компанией Ecosign. Сочетая элегантность и уникальное расположение, Коласинские долины предлагают беспрецедентные условия для гостей и выгодные возможности для инвесторов.

Каждый отель в Колашинских долинах является воплощением роскоши и комфорта, предлагая гостям превосходные услуги и удобства. Отели оснащены современными спа-центрами, ресторанами элитной кухни, уютными вестибюлями, комнатами отдыха, где каждая деталь тщательно спланирована для полного удовлетворения потребностей гостей. Предлагая возможности для активного отдыха и релаксации, отели Коласинских долин идеально подходят для инвестиций в сектор гостеприимства высокого класса.

Станьте частью проекта, который переопределяет стандарты гостиничного бизнеса в Черногории. Инвестиции в отели Коласинских долин не только предоставляют вам долю в уникальном предприятии, но и предлагают впечатляющий потенциал для роста и прибыли благодаря неуклонно растущему туристическому спросу и стратегическому развитию региона.

Для получения дополнительной информации о покупке и инвестициях обращайтесь к застройщику.

Долины Колашин - это ваш шанс инвестировать в будущее роскоши и отдыха в самом сердце Черногории, где инновации отвечают традициям гостеприимства

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0 – 72.0
Цена за м², USD 6,757 – 8,116
Цена квартиры, USD 323,384 – 595,003
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.0 – 76.0
Цена за м², USD 6,959 – 7,110
Цена квартиры, USD 521,269 – 538,504
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Кондо
Площадь, м² 35.0
Цена за м², USD 6,016
Цена квартиры, USD 214,418

Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
64.0
275,345
Montenegro Intel city
Доброта, Черногория
от
$89,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 32 м²
MD Realty
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
MD Realty
Актуальные новости в Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
