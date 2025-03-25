Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi

Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым.





В комплексе 3 здания, 56 апартаментов: студия, с 1 и 2 спальями, с красивейшими видами на море и функциональными планировками. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.



Сочетая в себе роскошь и удобства, каждая деталь проекта была тщательно продумана для максимального комфорта, эстетики и качества жизни. В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.



Инфраструктура комплекса:

- Открыты и крытый бассейн

- турецкая баня

- комната отдыха

- спортзал

- сауна

- круглосуточная охрана

- видеонаблюдение

- открытая парковка

- детская игровая площадка

- стойка регистрации

- консьерж

- станция зарядки электромобилей

- бар Sunset Roof Bar

- сад и зеленые зоны

- генератор и резервуар для запасной воды

Застройщик предлагает следующий вариант оплаты в рассрочку:

- 1 взнос 30% сразу после подписания договора;

- на следующие 50% оплаты застройщик предлагает рассрочку на 50 месяцев;

- 3 взнос 20% при готовности апартаментов.



Срок завершения строительства-декабрь 2025 г.