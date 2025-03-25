Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi

Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым.
В комплексе 3 здания, 56 апартаментов: студия, с 1 и 2 спальями, с красивейшими видами на море и функциональными планировками. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.
Сочетая в себе роскошь и удобства, каждая деталь проекта была тщательно продумана для максимального комфорта, эстетики и качества жизни. В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.
Инфраструктура комплекса:
- Открыты и крытый бассейн
- турецкая баня
- комната отдыха
- спортзал
- сауна
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение
- открытая парковка
- детская игровая площадка
- стойка регистрации
- консьерж
- станция зарядки электромобилей
- бар Sunset Roof Bar
- сад и зеленые зоны
- генератор и резервуар для запасной воды
Застройщик предлагает следующий вариант оплаты в рассрочку:
- 1 взнос 30% сразу после подписания договора;
- на следующие 50% оплаты застройщик предлагает рассрочку на 50 месяцев;
- 3 взнос 20% при готовности апартаментов.
Срок завершения строительства-декабрь 2025 г.