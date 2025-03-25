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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi

Кумбор, Черногория
от
$439,628
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12
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ID: 27270
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In CRM: 2456
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Кумбор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым.


В комплексе 3 здания, 56 апартаментов: студия, с 1 и 2 спальями, с красивейшими видами на море и функциональными планировками. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.

Сочетая в себе роскошь и удобства, каждая деталь проекта была тщательно продумана для максимального комфорта, эстетики и качества жизни. В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.

Инфраструктура комплекса:
- Открыты и крытый бассейн
- турецкая баня
- комната отдыха
- спортзал
- сауна
- круглосуточная охрана
- видеонаблюдение
- открытая парковка
- детская игровая площадка
- стойка регистрации
- консьерж
- станция зарядки электромобилей
- бар Sunset Roof Bar
- сад и зеленые зоны
- генератор и резервуар для запасной воды

Застройщик предлагает следующий вариант оплаты в рассрочку:
- 1 взнос 30% сразу после подписания договора;
- на следующие 50% оплаты застройщик предлагает рассрочку на 50 месяцев;
- 3 взнос 20% при готовности апартаментов.

Срок завершения строительства-декабрь 2025 г. 

Местонахождение на карте

Кумбор, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$439,628
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