  2. Черногория
  3. Община Колашин
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Общине Колашин

Колашин
1
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$404,889
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
