  2. Черногория
  3. Прчань
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Прчане

1
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря! Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.  📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гаранти…
Агентство
Red Feniks Montenegro
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
