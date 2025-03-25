Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту

Современные дизайнерские виллы в зелёном районе Дженовичи, всего в 1.5 км от Portonovi и отеля One&Only.
Уникальное сочетание уединения, панорамных видов и архитектуры, интегрированной в природу.
- Площадь вилл: 160–190м²
- 2–3 спальни
- Панорамные виды на море, горы и бухту
- Ландшафтные террасы, бассейн, собственный сад
- Террасы на крыше с видом на Адриатику
- Просторные планировки и высокое качество отделки
- Гараж и полный комфорт для проживания
Отлично подойдёт как для жизни, так и для инвестиций.
До Тивата — 18 км | До Дубровника — 35 км.
Пример виллы, доступной в комплексе, можно найти здесь.