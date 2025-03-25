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Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту

Дженовичи, Черногория
от
$520,721
;
8
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ID: 27309
ID новостройки на Realting
In CRM: 2567
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Дженовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Современные дизайнерские виллы в зелёном районе Дженовичи, всего в 1.5 км от Portonovi и отеля One&Only.
Уникальное сочетание уединения, панорамных видов и архитектуры, интегрированной в природу.

- Площадь вилл: 160–190м²

- 2–3 спальни

- Панорамные виды на море, горы и бухту

- Ландшафтные террасы, бассейн, собственный сад

- Террасы на крыше с видом на Адриатику

- Просторные планировки и высокое качество отделки

- Гараж и полный комфорт для проживания

Отлично подойдёт как для жизни, так и для инвестиций.

 

До Тивата — 18 км | До Дубровника — 35 км.

Пример виллы, доступной в комплексе, можно найти здесь.

Местонахождение на карте

Дженовичи, Черногория

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Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Дженовичи, Черногория
от
$520,721
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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