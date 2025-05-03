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Долгосрочная аренда дуплексов в Черногории

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Кумбор, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Кумбор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Недвижимость, Черногория, Герцег-НовиСдаем в аренду красивую двухуровневую трехкомнатную ква…
$1,297
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Сдается двухуровневая трехкомнатная квартира площадью 100 м2 в фантастическом месте на Свети…
$1,582
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дуплекс 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается просторный дуплекс площадью 110м² на улице Люботиньских юнак…
$790
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
с бассейном