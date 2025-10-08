Апарт-отель ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В БЕЧИЧИ

Удобства: Элитный жилой комплекс, расположенный на престижных пляжах Будванской Ривьеры, отмеченных Голубым флагом. Изящный средиземноморский фасад и собственный пляж площадью 3000 м² открывают путь в оживлённый прибрежный район, где на шестнадцать километров тянутся сосновые набережные, а вечера наполнены энергией Ривьеры. На территории комплекса два панорамных бассейна, оздоровительный комплекс площадью 2580 м², детская лаборатория, казино, три бара и четыре фирменных ресторана. Бутик-пространства для мероприятий. Широкий выбор апартаментов. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба. Подземный паркинг. Круглосуточная стойка регистрации. Фитнес зал. СПА центр. Обслуживание номеров. Бизнес-центр. Услуги прачечной и химчистка.



Расположение:

10 метров от моря;

В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro.

В четырёх километрах от средневекового Старого города и всего в получасе езды от аэропорта Тиват

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!

ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!



Проводим сделки "онлайн"!!!



Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​