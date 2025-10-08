  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бечичи
  4. Апарт-отель ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В БЕЧИЧИ

Апарт-отель ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В БЕЧИЧИ

Бечичи, Черногория
Цена по запросу
;
20
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32699
ID новостройки на Realting
In CRM: 538977
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства: Элитный жилой комплекс, расположенный на престижных пляжах Будванской Ривьеры, отмеченных Голубым флагом. Изящный средиземноморский фасад и собственный пляж площадью 3000 м² открывают путь в оживлённый прибрежный район, где на шестнадцать километров тянутся сосновые набережные, а вечера наполнены энергией Ривьеры. На территории комплекса два панорамных бассейна, оздоровительный комплекс площадью 2580 м², детская лаборатория, казино, три бара и четыре фирменных ресторана. Бутик-пространства для мероприятий. Широкий выбор апартаментов. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей.  Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба. Подземный паркинг. Круглосуточная стойка регистрации. Фитнес зал. СПА центр. Обслуживание номеров. Бизнес-центр. Услуги прачечной и химчистка.

Расположение: 

  • 10 метров от моря;
  • В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro. 
  • В четырёх километрах от средневекового Старого города и всего в получасе езды от аэропорта Тиват

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Жилой комплекс Роскошные виллы с видом на Бока-Которскую бухту
Дженовичи, Черногория
от
$523,744
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$744,493
Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$134,418
Вы просматриваете
Апарт-отель ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ В БЕЧИЧИ
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Brick House by Concord
Жилой комплекс Brick House by Concord
Ludvika Kube, Черногория
от
$2,843
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
The perfect combination of elegance, comfort, and functionality — ideal for a modern lifestyle — are just some of the features of our new project, “BRICK HOUSE.” It consists of 12 apartments designed according to the highest standards of modern living. The project offers exclusivity a…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Показать все Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инве…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$185,845
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 42–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.   Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.   Комплекс расположе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 60.0
186,008 – 286,135
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
Показать все публикации