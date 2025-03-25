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  4. Квартира в новостройке WooW Ivanovici by MDRealty

Квартира в новостройке WooW Ivanovici by MDRealty

Boreti, Черногория
от
$119,882
;
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9
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 14760
ID новостройки на Realting
In CRM: 81
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Представляем вашему вниманию новый захватывающий жилой комплекс, расположенный в живописном курортном районе Бечичи. Этот проект является воплощением мечты о доме у моря, предлагая большинство квартир с непревзойдёнными видами на морское побережье.

Разработанный с использованием передовых строительных технологий и оформленный в стиле современного дизайна, этот комплекс предлагает разнообразие жилых планировок: от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных квартир. Каждая квартира спроектирована так, чтобы предложить вам максимум удобства и функциональности, при этом работами занимается застройщик с устоявшейся репутацией надёжности.

Жильцам доступна собственная закрытая парковка, что является значительным преимуществом. Кроме того, мы предлагаем специальные условия приобретения квартир по акционной цене от 2400 евро за м² с возможностью выбора гибкой системы оплаты.

Цена места на парковке составляет 20.000 евро, что делает вашу инвестицию ещё более ценной.

Выберите жизнь в новом измерении с этим уникальным жилым комплексом, где каждый день будет наполнен комфортом, красотой и качеством.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.3 – 49.4
Цена за м², USD 2,872 – 3,434
Цена квартиры, USD 129,088 – 153,913
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 88.8 – 114.7
Цена за м², USD 3,276 – 3,284
Цена квартиры, USD 301,691 – 388,494
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 88.0
Цена за м², USD 2,815 – 3,031
Цена квартиры, USD 256,167 – 275,872

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория

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Квартира в новостройке WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Черногория
от
$119,882
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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