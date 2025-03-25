Квартира в новостройке WooW Ivanovici by MDRealty

Представляем вашему вниманию новый захватывающий жилой комплекс, расположенный в живописном курортном районе Бечичи. Этот проект является воплощением мечты о доме у моря, предлагая большинство квартир с непревзойдёнными видами на морское побережье.

Разработанный с использованием передовых строительных технологий и оформленный в стиле современного дизайна, этот комплекс предлагает разнообразие жилых планировок: от уютных однокомнатных до просторных трёхкомнатных квартир. Каждая квартира спроектирована так, чтобы предложить вам максимум удобства и функциональности, при этом работами занимается застройщик с устоявшейся репутацией надёжности.

Жильцам доступна собственная закрытая парковка, что является значительным преимуществом. Кроме того, мы предлагаем специальные условия приобретения квартир по акционной цене от 2400 евро за м² с возможностью выбора гибкой системы оплаты.

Цена места на парковке составляет 20.000 евро, что делает вашу инвестицию ещё более ценной.

Выберите жизнь в новом измерении с этим уникальным жилым комплексом, где каждый день будет наполнен комфортом, красотой и качеством.