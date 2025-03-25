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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте

Рисан, Черногория
от
$182,117
;
16
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ID: 27310
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In CRM: 2570
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Рисан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.

 

Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к морю и архитектурная самобытность делают это место особенно привлекательным для жизни и отдыха.

 

О комплексе:

Комплекс состоит из трёх жилых зданий:

Здание I — 12 апартаментов

Здание II — 12 апартаментов

Здание III — 8 апартаментов.

Большинство апартаментов оборудованы террасами, большинство из которых предлагает панорамный вид на море.

 

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн

- Сауна

- Ресепция

- Детская площадка

- Парковка на территории комплекса

- Система "умный дом"

- Современные строительные материалы

- Естественное освещение и вентиляция

- Подключение к городским сетям водоснабжения и канализации

- Возможность подключения интернета и телевидения.

 

Локация:

Всего 200 метров до моря.

В шаговой доступности: магазины, кафе, аптеки, набережная.

15 минут до города Котора.

Пример апартамента, расположенного в комплексе, можно найти здесь.

Местонахождение на карте

Рисан, Черногория

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$182,117
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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