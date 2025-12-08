  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Общине Бар

Бар
11
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Показать все Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Бар, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже — 1-комнатная квартира с видом на море в Баре (Челуга). Новый дом, полностью готова к проживанию. Параметры: • Площадь: 45,78 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительств…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Показать все Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказ…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Показать все Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
VIP REALTY CLUB
OneOne
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 40–64 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Премиальный жилой комплекс. Широчайший выбор просторных и удобных апартаментов. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Бассейн на территории комплекса. Ландшафтный дизайн. Высоко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0
122,338
Квартира 2 комнаты
64.0
195,741
Агентство
GATE Realty
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,293
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 38–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.5 – 55.0
121,849 – 153,797
Квартира 2 комнаты
76.0
212,519
Агентство
GATE Realty
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$82,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 27–63 м²
5 объектов недвижимости 5
Удобства: В самом лучшем и привлекательном месте Бара возводится здание, которое будет представлять собой сочетание традиционного жилья и природной красоты. Это одно из самых привлекательных мест для проживания в этом районе, где будет построено роскошное здание с надземными этажами P+S+8, 4…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.2 – 48.1
82,398 – 145,711
Квартира 2 комнаты
63.0
190,847
Агентство
GATE Realty
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Показать все Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сусташ, Черногория
от
$77,942
Количество этажей 11
Площадь 36–73 м²
6 объектов недвижимости 6
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя конце…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 57.1
128,159 – 162,995
Квартира 2 комнаты
72.0 – 73.5
175,139 – 201,110
Коммерческое помещение
51.0
90,093
Застройщик
Emerland Residence
Многоквартирный жилой дом Поле
Многоквартирный жилой дом Поле
Многоквартирный жилой дом Поле
Многоквартирный жилой дом Поле
Полье, Черногория
от
$74,168
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Квартиры в строящемся доме надежно отго застройщика. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Местоположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь квартир от 40,16-72,93 м2. …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Показать все Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс "N-Bar"
Бар, Черногория
от
$166,752
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 62 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Новый жилой комплекс соответствует самым высоким стандартам строительства, что обеспечивает его долговечное качество и безупречный комфорт. Благодаря использованию натуральных материалов, особому вниманию к большим стеклянным поверхностям, обеспечивающим обилие света, а также п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
62.0
166,147 – 180,594
Агентство
GATE Realty
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Многоквартирный жилой дом Центр Бара
Бар, Черногория
от
$79,517
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Площадь 27–43 м²
3 объекта недвижимости 3
Это комфортные квартиры в 10-этажном доме, функциональный подземный паркинг и паркинг возле дома. Предлагаем вам удобные планировки квартир, в которых будет комфортно проживать семьей или сдавать в аренду. Многие квартиры имеют большие лоджии и террасы, с которых можно наслаждаться видом на …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.0 – 43.0
79,229 – 122,688
Агентство
GATE Realty
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Показать все Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
26, Черногория
от
$76,952
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
В продаже — студии в Баре (Челуга). Новый дом, комфорт и удобное расположение. Параметры: • Площадь: 30,20 м² • Этажи: 1, 3, 4, 6 (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительства: декабрь 2025 Цена: • 3-…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Показать все Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Бар, Черногория
от
$118,651
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже квартира в Баре, район Челуга. Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха! Параметры: • Площадь: 45,53 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Состояние: новый дом • Парковка: перед домом…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$182,422
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 52–82 м²
2 объекта недвижимости 2
Удобства: Эти эксклюзивные апартаменты задают новый стандарт роскошной жизни в самом желанном месте города. Апартаменты представляют собой идеальный синтез превосходного стиля и функциональности. Жилой комплекс расположен всего в 450 метрах от пляжа, что обеспечивает вам непреодолимую близо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
181,760
Квартира 2 комнаты
82.0
277,300
Агентство
GATE Realty
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Показать все Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$185,845
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 42–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.   Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.   Комплекс расположе…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0 – 60.0
186,751 – 287,278
Агентство
VALUE.ONE
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Показать все Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
162,409 – 192,410
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
192,246 – 354,706
Квартира 3 комнаты
239.0
1,51 млн
Агентство
GATE Realty
