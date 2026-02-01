  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Donja Lastva

Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Резиденция Opatovo Place
Donja Lastva, Черногория
от
$405,029
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта. Преимущества комплекса: Распол…
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
Агентство
MD Realty
