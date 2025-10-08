Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате

Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.
Апартаменты спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и наслаждаться панорамными видами на окружающую природу.
В комплексе 3 здания A, B и C, в которых расположены 133 апартамента, а также коммерческие помещения на 1 этаже. Имеется охраняемая подземная парковка и кладовки. Все апартаменты имеют высококачественную отделку и сантехнику, обеспечивающую комфорт и элегантность. На верхних этажах здания расположены роскошные пентхаусы с 3 спальнями с панорамными видами на море. Просторные террасы с джакузи для отдыха на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в просторных помещениях и дают возможность наслаждаться незабываемыми морскими пейзажами.
Жители имеют широкий спектр удобств на территории:
- большой открытый бассейн на первом этаже
- бассейн на крыше в здании B
- детская площадка
- тренажерный зал
- магазины, супермаркет и аптека
- рецепция и система видеонаблюдения.
Внутренняя отделка включает в себя:
- мульти-сплит-система отопления и охлаждения во всех комнатах (А+) от Carrier
- деревянный пол французского производства
- алюминиевые окна с двойным остеклением
- итальянская керамическая плитка на кухнях и в ванных комнатах
- сантехника Laufen и Hansgrohe.
Комплексные пакеты мебели доступны по запросу.
Идеальная инфраструктура.
Рядом вся городская инфраструктура.
Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости.