  Черногория
  Тиват
  Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате

Тиват, Черногория
от
$117,908
;
11
ID: 32592
ID новостройки на Realting
In CRM: 2484
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.

 

Апартаменты спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и наслаждаться панорамными видами на окружающую природу.

В комплексе 3 здания A, B и C, в которых расположены 133 апартамента, а также коммерческие помещения на 1 этаже. Имеется охраняемая подземная парковка и кладовки. Все апартаменты имеют высококачественную отделку и сантехнику, обеспечивающую комфорт и элегантность. На верхних этажах здания расположены роскошные пентхаусы с 3 спальнями с панорамными видами на море. Просторные террасы с джакузи для отдыха на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в просторных помещениях и дают возможность наслаждаться незабываемыми морскими пейзажами.

 

Жители имеют широкий спектр удобств на территории:
- большой открытый бассейн на первом этаже
- бассейн на крыше в здании B
- детская площадка
- тренажерный зал
- магазины, супермаркет и аптека
- рецепция и система видеонаблюдения.

 

Внутренняя отделка включает в себя:
- мульти-сплит-система отопления и охлаждения во всех комнатах (А+) от Carrier
- деревянный пол французского производства
- алюминиевые окна с двойным остеклением
- итальянская керамическая плитка на кухнях и в ванных комнатах
- сантехника Laufen и Hansgrohe.

 

Комплексные пакеты мебели доступны по запросу.

Идеальная инфраструктура.

Рядом вся городская инфраструктура.

Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости.

 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 44.0
Цена за м², USD 4,090
Цена квартиры, USD 179,965
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 57.0 – 109.0
Цена за м², USD 4,464 – 5,693
Цена квартиры, USD 254,433 – 620,568
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 181.0
Цена за м², USD 6,514
Цена квартиры, USD 1,18 млн

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

