Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате

Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.

Апартаменты спроектированы так, чтобы максимально использовать естественное освещение и наслаждаться панорамными видами на окружающую природу.

В комплексе 3 здания A, B и C, в которых расположены 133 апартамента, а также коммерческие помещения на 1 этаже. Имеется охраняемая подземная парковка и кладовки. Все апартаменты имеют высококачественную отделку и сантехнику, обеспечивающую комфорт и элегантность. На верхних этажах здания расположены роскошные пентхаусы с 3 спальнями с панорамными видами на море. Просторные террасы с джакузи для отдыха на свежем воздухе. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в просторных помещениях и дают возможность наслаждаться незабываемыми морскими пейзажами.

Жители имеют широкий спектр удобств на территории:

- большой открытый бассейн на первом этаже

- бассейн на крыше в здании B

- детская площадка

- тренажерный зал

- магазины, супермаркет и аптека

- рецепция и система видеонаблюдения.

Внутренняя отделка включает в себя:

- мульти-сплит-система отопления и охлаждения во всех комнатах (А+) от Carrier

- деревянный пол французского производства

- алюминиевые окна с двойным остеклением

- итальянская керамическая плитка на кухнях и в ванных комнатах

- сантехника Laufen и Hansgrohe.

Комплексные пакеты мебели доступны по запросу.

Идеальная инфраструктура.

Рядом вся городская инфраструктура.

Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости.