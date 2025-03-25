Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus

Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче

Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах езды от центра Котора и побережья Адриатики.

Комплекс включает 43 апартамента с великолепными видами на горы и море. Архитектура выполнена в современном минималистичном стиле с применением высококачественных природных материалов — стекла, дерева и камня. Просторные планировки, высокие потолки и большие террасы создают атмосферу простора, уюта и уединения.

Удобства и инфраструктура:

Бассейн с панорамным видом

Коворкинг , лаунж-зоны и террасы для отдыха

Зеленые насаждения , прогулочные дорожки и детская площадка

Охраняемая территория , видеонаблюдение 24/7

Подземный паркинг на 30 машиномест с возможностью установки зарядных станций для электромобилей

(парковка — 20 000 евро)

Квартиры в продаже:

Студии — 29 м², 34 м² и 39 м²

Апартаменты с одной спальней — 52 м²

Апартаменты с двумя спальнями — 88 м²

Цена — от 1950 евро за м²

Есть возможность рассрочки на 18 месяцев при первоначальном взносе от 40%.

Преимущества расположения:

Экологически чистый и спокойный район

Всего 5 минут до Котора и аэропорта Тиват

Панорамные виды на море и горы

Удобная транспортная доступность и близость к туристическим маршрутам

Инвестиционные перспективы:

Доходность до 8% годовых при краткосрочной аренде

До 6% годовых при долгосрочной аренде

Возможность получения вида на жительство в Черногории при покупке недвижимости

Низкий налог на имущество — от 0,25% до 1%

Растущая стоимость недвижимости и высокий спрос на аренду

Общая площадь комплекса: 3004 м²

Окончание строительства — июль 2027 года

Minder Nexus — это идеальный выбор для тех, кто ищет современное жилье на Адриатике, с высоким уровнем комфорта и отличными условиями для жизни, отдыха или инвестиций.