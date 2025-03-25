Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus

Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче
Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах езды от центра Котора и побережья Адриатики.
Комплекс включает 43 апартамента с великолепными видами на горы и море. Архитектура выполнена в современном минималистичном стиле с применением высококачественных природных материалов — стекла, дерева и камня. Просторные планировки, высокие потолки и большие террасы создают атмосферу простора, уюта и уединения.
Удобства и инфраструктура:
Бассейн с панорамным видом
Коворкинг, лаунж-зоны и террасы для отдыха
Зеленые насаждения, прогулочные дорожки и детская площадка
Охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7
Подземный паркинг на 30 машиномест с возможностью установки зарядных станций для электромобилей
(парковка — 20 000 евро)
Квартиры в продаже:
Студии — 29 м², 34 м² и 39 м²
Апартаменты с одной спальней — 52 м²
Апартаменты с двумя спальнями — 88 м²
Цена — от 1950 евро за м²
Есть возможность рассрочки на 18 месяцев при первоначальном взносе от 40%.
Преимущества расположения:
Экологически чистый и спокойный район
Всего 5 минут до Котора и аэропорта Тиват
Панорамные виды на море и горы
Удобная транспортная доступность и близость к туристическим маршрутам
Инвестиционные перспективы:
Доходность до 8% годовых при краткосрочной аренде
До 6% годовых при долгосрочной аренде
Возможность получения вида на жительство в Черногории при покупке недвижимости
Низкий налог на имущество — от 0,25% до 1%
Растущая стоимость недвижимости и высокий спрос на аренду
Общая площадь комплекса: 3004 м²
Окончание строительства — июль 2027 года
Minder Nexus — это идеальный выбор для тех, кто ищет современное жилье на Адриатике, с высоким уровнем комфорта и отличными условиями для жизни, отдыха или инвестиций.