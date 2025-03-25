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Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus

Кавач, Черногория
от
$104,144
от
$2,256/м²
;
19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27327
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Кавач

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче

Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах езды от центра Котора и побережья Адриатики.

Комплекс включает 43 апартамента с великолепными видами на горы и море. Архитектура выполнена в современном минималистичном стиле с применением высококачественных природных материалов — стекла, дерева и камня. Просторные планировки, высокие потолки и большие террасы создают атмосферу простора, уюта и уединения.

Удобства и инфраструктура:

  • Бассейн с панорамным видом

  • Коворкинг, лаунж-зоны и террасы для отдыха

  • Зеленые насаждения, прогулочные дорожки и детская площадка

  • Охраняемая территория, видеонаблюдение 24/7

  • Подземный паркинг на 30 машиномест с возможностью установки зарядных станций для электромобилей
    (парковка — 20 000 евро)

Квартиры в продаже:

  • Студии — 29 м², 34 м² и 39 м²

  • Апартаменты с одной спальней — 52 м²

  • Апартаменты с двумя спальнями — 88 м²

Цена — от 1950 евро за м²
Есть возможность рассрочки на 18 месяцев при первоначальном взносе от 40%.

Преимущества расположения:

  • Экологически чистый и спокойный район

  • Всего 5 минут до Котора и аэропорта Тиват

  • Панорамные виды на море и горы

  • Удобная транспортная доступность и близость к туристическим маршрутам

Инвестиционные перспективы:

  • Доходность до 8% годовых при краткосрочной аренде

  • До 6% годовых при долгосрочной аренде

  • Возможность получения вида на жительство в Черногории при покупке недвижимости

  • Низкий налог на имущество — от 0,25% до 1%

  • Растущая стоимость недвижимости и высокий спрос на аренду

Общая площадь комплекса: 3004 м²
Окончание строительства — июль 2027 года

Minder Nexus — это идеальный выбор для тех, кто ищет современное жилье на Адриатике, с высоким уровнем комфорта и отличными условиями для жизни, отдыха или инвестиций.

Местонахождение на карте

Кавач, Черногория

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Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Кавач, Черногория
от
$104,144
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