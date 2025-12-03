  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Херцег-Нови

Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Херцег-Нови, Черногория
от
$863,089
Варианты отделки С отделкой
Покупка за криптовалюту — апартаменты в Porto Montenegro Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне. Район Synchro становится центром Тивата с новым пятизвездочным отелем, пляжным клубом с бассейном и лагунами, площад…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и теннисным кортом
Херцег-Нови, Черногория
от
$1,74 млн
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 232–313 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и теннисным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 11 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и теннисный корт. Большие участки от 700 до 1000 м2.   Локация комплекса – идеальный компромисс межд…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство

VALUE.ONE
OneOne
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$681,723
Количество этажей 2
Площадь 165 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
Агентство
VALUE.ONE
Агентство

VALUE.ONE
