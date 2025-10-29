  1. Realting.com
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЦЩИКА В БУДВЕ

Будва, Черногория
Цена по запросу
5
ID: 32797
ID новостройки на Realting
In CRM: 538992
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 31.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Парковочное место в подземном гараже за дополнительную плату.

Удобства:
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 8 корпусов. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами (ВСЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ) и обладает развитой инфраструктурой, а так же удобными подъездными путями. На территории комплекса имеются зелёные насаждения и зоны отдыха. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.

Расположение:

  • 1,5 км. до Porto Montenegro,
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле.
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Финансы

