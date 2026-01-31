  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Которе

Подгорица
2
Херцег-Нови
4
Рисан
2
Община Будва
37
Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$204,870
Количество этажей 3
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд. Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающие ви…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
83.0
402,526
Агентство
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
