  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бечичи
  4. Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!

Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!

Бечичи, Черногория
Цена по запросу
;
18
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32727
ID новостройки на Realting
In CRM: 538981
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Срок сдачи: лето 2027 год.

Удобства: Элитный жилой комплекс. Главная ценность апартаментов — панорамные виды. Террасы ориентированы так, чтобы открывался обзор на Адриатическое море, остров Святого Николая, Святой Стефан и горные вершины. Апартаменты полностью мебелированы «под ключ»: мебель, бытовая техника, текстиль и посуда. Вся встроенная мебель из МДФ с глянцевым покрытием, кухонные столешницы из материала Corian компании DuPont (высококачественного износостойкого искусственного камня). Мягкая мебель имеет покрытие из пожаростойких, легко
очищаемых и влагоотталкивающих материалов. Все Мастер спальни имеют кровати
размера King size и шторы с эффектом блэкаут. Электронная система доступа (доступ по запрограммированной карточке). Датчик протечки воды с автоматическим отключением подачи воды в случае протечки. Автоматическая система поддержания уровня влажности в период отсутствия собственника. Панорамные окна из первоклассного алюминиевого профиля немецкой компании Reynaers. Все окна оборудованы клапанами естественной вентиляции Широкий выбор апартаментов. Теплые полы в ванных комнатах. Точки доступа скоростного бесплатного WI FI на территории всего комплекса. 12-часовая работа стойки ресепшн и 24-часовая работа охраны здания. Подзеиный паркинг. Эксплуатация и обслуживание бассейна. Покупка данных апартаментов — это возможность получить готовое жильё у моря с продуманными интерьерами, современными технологиями и доступом к лучшей инфраструктуре Будванской Ривьеры. Это идеальный выбор для отдыха, постоянного проживания и инвестиции в курортную недвижимость.

 

Расположение: 

  • 10 метров от моря;
  • В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro. 
  • В четырёх километрах от средневекового Старого города и всего в получасе езды от аэропорта Тиват

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$161,681
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$261,872
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$185,845
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Вы просматриваете
Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Доброта, Черногория
от
$212,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 56–59 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: Новый жилой комплекс, спроектированный так, чтобы обеспечить комфорт роскошного дома для отдыха в прекрасной атмосфере. Гарантия высококачественных материалов и содержимого, которые отличают его от конкурентов, а именно: Гараж. Видеонаблюдение. Обслуживание апартаментов. Открыты…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
321,438 – 346,968
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Показать все Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$130,960
Варианты отделки С отделкой
Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потряса…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$864,386
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Площадь 87–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
87.0
1,18 млн
Квартира 3 комнаты
172.0
2,37 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
Показать все публикации