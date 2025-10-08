Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Срок сдачи: лето 2027 год.
Удобства: Элитный жилой комплекс. Главная ценность апартаментов — панорамные виды. Террасы ориентированы так, чтобы открывался обзор на Адриатическое море, остров Святого Николая, Святой Стефан и горные вершины. Апартаменты полностью мебелированы «под ключ»: мебель, бытовая техника, текстиль и посуда. Вся встроенная мебель из МДФ с глянцевым покрытием, кухонные столешницы из материала Corian компании DuPont (высококачественного износостойкого искусственного камня). Мягкая мебель имеет покрытие из пожаростойких, легко
очищаемых и влагоотталкивающих материалов. Все Мастер спальни имеют кровати
размера King size и шторы с эффектом блэкаут. Электронная система доступа (доступ по запрограммированной карточке). Датчик протечки воды с автоматическим отключением подачи воды в случае протечки. Автоматическая система поддержания уровня влажности в период отсутствия собственника. Панорамные окна из первоклассного алюминиевого профиля немецкой компании Reynaers. Все окна оборудованы клапанами естественной вентиляции Широкий выбор апартаментов. Теплые полы в ванных комнатах. Точки доступа скоростного бесплатного WI FI на территории всего комплекса. 12-часовая работа стойки ресепшн и 24-часовая работа охраны здания. Подзеиный паркинг. Эксплуатация и обслуживание бассейна. Покупка данных апартаментов — это возможность получить готовое жильё у моря с продуманными интерьерами, современными технологиями и доступом к лучшей инфраструктуре Будванской Ривьеры. Это идеальный выбор для отдыха, постоянного проживания и инвестиции в курортную недвижимость.
Расположение:
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!
С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!
Проводим сделки "онлайн"!!!
Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!