Жилой комплекс ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В НОВОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!!!

Срок сдачи: лето 2027 год.

Удобства: Элитный жилой комплекс. Главная ценность апартаментов — панорамные виды. Террасы ориентированы так, чтобы открывался обзор на Адриатическое море, остров Святого Николая, Святой Стефан и горные вершины. Апартаменты полностью мебелированы «под ключ»: мебель, бытовая техника, текстиль и посуда. Вся встроенная мебель из МДФ с глянцевым покрытием, кухонные столешницы из материала Corian компании DuPont (высококачественного износостойкого искусственного камня). Мягкая мебель имеет покрытие из пожаростойких, легко

очищаемых и влагоотталкивающих материалов. Все Мастер спальни имеют кровати

размера King size и шторы с эффектом блэкаут. Электронная система доступа (доступ по запрограммированной карточке). Датчик протечки воды с автоматическим отключением подачи воды в случае протечки. Автоматическая система поддержания уровня влажности в период отсутствия собственника. Панорамные окна из первоклассного алюминиевого профиля немецкой компании Reynaers. Все окна оборудованы клапанами естественной вентиляции Широкий выбор апартаментов. Теплые полы в ванных комнатах. Точки доступа скоростного бесплатного WI FI на территории всего комплекса. 12-часовая работа стойки ресепшн и 24-часовая работа охраны здания. Подзеиный паркинг. Эксплуатация и обслуживание бассейна. Покупка данных апартаментов — это возможность получить готовое жильё у моря с продуманными интерьерами, современными технологиями и доступом к лучшей инфраструктуре Будванской Ривьеры. Это идеальный выбор для отдыха, постоянного проживания и инвестиции в курортную недвижимость.

Расположение:

10 метров от моря;

В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro.

В четырёх километрах от средневекового Старого города и всего в получасе езды от аэропорта Тиват

