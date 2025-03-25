Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате

Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- конец 2025 года.

Идеальное соотношение цены/качества- от 3.560 евро/м2.



Комплекс будет построен в медитеранском стиле и состоит из шести небольших зданий с апартаментами и коммерческими помещениями. Подземный гараж обеспечивает удобную и безопасную парковку для автомобилей жильцов. Во дворе будет обустроена небольшая площадь с ресторанами и зоной для отдыха, а также игровой детской зоной.

Апартаменты продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой премиум класса. На стадии строительства владельцы могут реализовать свои дизайнерские идеи и создать комфортное и уютное жилье, отвечающее всем их требованиям и желаниям. На продажу имеются апартаменты как с видом на море, так и с видом во внутренний двор. Планировки апартаментов включают в себя 1,2 или 3 спальни на выбор различной площади от 36 м2 до 103 м2.

Это предложение представляет собой прекрасную возможность приобрести недвижимость в престижном районе Тивата, наслаждаться близостью моря и прекрасной инфраструктурой.



