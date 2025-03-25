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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате

Тиват, Черногория
от
$158,064
;
17
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ID: 27268
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In CRM: 2332
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

О комплексе

Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- конец 2025 года.

 

Идеальное соотношение цены/качества- от 3.560 евро/м2.

 


Комплекс будет построен в медитеранском стиле и состоит из шести небольших зданий с апартаментами и коммерческими помещениями. Подземный гараж обеспечивает удобную и безопасную парковку для автомобилей жильцов. Во дворе будет обустроена небольшая площадь с ресторанами и зоной для отдыха, а также игровой детской зоной.

 

Апартаменты продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой премиум класса. На стадии строительства владельцы могут реализовать свои дизайнерские идеи и создать комфортное и уютное жилье, отвечающее всем их требованиям и желаниям. На продажу имеются апартаменты как с видом на море, так и с видом во внутренний двор. Планировки апартаментов включают в себя 1,2 или 3 спальни на выбор различной площади от 36 м2 до 103 м2.

 

Это предложение представляет собой прекрасную возможность приобрести недвижимость в престижном районе Тивата, наслаждаться близостью моря и прекрасной инфраструктурой. 


 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$158,064
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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