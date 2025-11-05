  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.

Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.

Херцег-Нови, Черногория
от
$863,089
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32930
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Херцег-Нови

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

Покупка за криптовалюту — апартаменты в Porto Montenegro

Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.

Район Synchro становится центром Тивата с новым пятизвездочным отелем, пляжным клубом с бассейном и лагунами, площадкой для выступлений и мероприятий.

Проект The Dreams by Dukley включает три блока, соединенных парящим бассейном на крыше.

В базовый пакет входит элегантный интерьер с возможностью выбора между двумя стилями — итальянским и скандинавским.

Площадь апартаментов: от 69 м² до 280 м².

Основные причины инвестировать в The Dreams by Dukley:
• Идеальная инфраструктура
• Доход от вложенных инвестиций — гарантированная годовая доходность 6%
• Безупречный сервис
• Надежный застройщик

Цена: от 749 000 €
Рассрочка возможна при взносе 30%.

Местонахождение на карте

Херцег-Нови, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Куб
Крашичи, Черногория
от
$577,514
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Черногория
от
$224,703
НДС
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$633,628
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$744,493
Вы просматриваете
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Херцег-Нови, Черногория
от
$863,089
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в Радановичи. Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями. Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уеди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0 – 51.0
163,198 – 168,660
Квартира 2 комнаты
66.0
217,803
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Показать все Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay
Радовичи, Черногория
от
$490,207
Количество этажей 3
Площадь 109–135 м²
2 объекта недвижимости 2
Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay. Откройте для себя уникальное пространство, где утро начинается с солнца над морем, а день наполняется тишиной гольф-полей, раскинувшихся до горизонта. Horizon — это уединённый и престижный жилой квартал, расположенный на вершине холма с з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
109.0
1,38 млн
Квартира 3 комнаты
135.0
1,67 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Показать все Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$305,424
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 56–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты в пятизвездочном отеле Melia Private Residences в Бечичи.   Старт продаж апартаментов в пятизвездочном отеле Melia – на первой линии в Бечичи! Не упустите возможность – стать владельцем резиденции у моря под управлением международного гостиничного бренда Melia!   Апарта…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0 – 58.0
303,291 – 447,792
Квартира 2 комнаты
113.0
1,00 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
Показать все публикации