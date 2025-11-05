Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.

Покупка за криптовалюту — апартаменты в Porto Montenegro
Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Район Synchro становится центром Тивата с новым пятизвездочным отелем, пляжным клубом с бассейном и лагунами, площадкой для выступлений и мероприятий.
Проект The Dreams by Dukley включает три блока, соединенных парящим бассейном на крыше.
В базовый пакет входит элегантный интерьер с возможностью выбора между двумя стилями — итальянским и скандинавским.
Площадь апартаментов: от 69 м² до 280 м².
Основные причины инвестировать в The Dreams by Dukley:
• Идеальная инфраструктура
• Доход от вложенных инвестиций — гарантированная годовая доходность 6%
• Безупречный сервис
• Надежный застройщик
Цена: от 749 000 €
Рассрочка возможна при взносе 30%.