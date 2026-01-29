  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бар
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Баре

Подгорица
2
Херцег-Нови
4
Рисан
2
Община Будва
36
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
26, Черногория
от
$76,952
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
В продаже — студии в Баре (Челуга). Новый дом, комфорт и удобное расположение. Параметры: • Площадь: 30,20 м² • Этажи: 1, 3, 4, 6 (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительства: декабрь 2025 Цена: • 3-…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Бар, Черногория
от
$118,651
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже квартира в Баре, район Челуга. Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха! Параметры: • Площадь: 45,53 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Состояние: новый дом • Парковка: перед домом…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Бар, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже — 1-комнатная квартира с видом на море в Баре (Челуга). Новый дом, полностью готова к проживанию. Параметры: • Площадь: 45,78 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительств…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
OneOne
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
VIP REALTY CLUB
