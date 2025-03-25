Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва

Новый жилой комплекс в Дубовица Будва.

Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.

О комплексе:

• Современный комплекс из 5 жилых зданий

• В каждом доме — всего 34 квартиры

• Продуманные планировки и отделка «под ключ»

• Просторные террасы с видом на море и город

• Высокое качество строительства по европейским стандартам.

Инфраструктура комплекса:

• Открытый бассейн

• Современная фитнес и йога-зона

• Просторный SPA-центр

• Подземная парковка

• Благоустроенная и охраняемая территория.

Срок сдачи комплекса: июнь 2027 года.

Условия оплаты:

• 50% — первый взнос

• 25% — по завершении грубых строительных работ

• 10% — после завершения фасадных работ

• 10% — после укладки плитки

• 5% — при передаче ключей.

Преимущества:

• Беспроцентная рассрочка на 2 года

• Ожидаемый рост цены до 30–40% после сдачи

• Земля находится в собственности инвестора — гарантия безопасности.