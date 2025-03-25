Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва

Новый жилой комплекс в Дубовица Будва.
Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.
О комплексе:
• Современный комплекс из 5 жилых зданий
• В каждом доме — всего 34 квартиры
• Продуманные планировки и отделка «под ключ»
• Просторные террасы с видом на море и город
• Высокое качество строительства по европейским стандартам.
Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн
• Современная фитнес и йога-зона
• Просторный SPA-центр
• Подземная парковка
• Благоустроенная и охраняемая территория.
Срок сдачи комплекса: июнь 2027 года.
Условия оплаты:
• 50% — первый взнос
• 25% — по завершении грубых строительных работ
• 10% — после завершения фасадных работ
• 10% — после укладки плитки
• 5% — при передаче ключей.
Преимущества:
• Беспроцентная рассрочка на 2 года
• Ожидаемый рост цены до 30–40% после сдачи
• Земля находится в собственности инвестора — гарантия безопасности.