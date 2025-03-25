  1. Realting.com
  Черногория
  Будва
  Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва

Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва

Будва, Черногория
от
$100,657
;
10
ID: 28035
ID новостройки на Realting
In CRM: 2672
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый жилой комплекс в Дубовица Будва.

Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.

 

О комплексе:
• Современный комплекс из 5 жилых зданий
• В каждом доме — всего 34 квартиры
• Продуманные планировки и отделка «под ключ»
• Просторные террасы с видом на море и город
• Высокое качество строительства по европейским стандартам.

 

Инфраструктура комплекса:
• Открытый бассейн
• Современная фитнес и йога-зона
• Просторный SPA-центр
• Подземная парковка
• Благоустроенная и охраняемая территория.

 

Срок сдачи комплекса: июнь 2027 года.

 

Условия оплаты:
• 50% — первый взнос
• 25% — по завершении грубых строительных работ
• 10% — после завершения фасадных работ
• 10% — после укладки плитки
• 5% — при передаче ключей.

 

Преимущества:
• Беспроцентная рассрочка на 2 года
• Ожидаемый рост цены до 30–40% после сдачи
• Земля находится в собственности инвестора — гарантия безопасности.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,657
