Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!

Удобства: Панорамный вид на Адриатическое море из каждой квартиры. Вы сможете слышать шум моря на своей террасе и встретил лучшие рассветы и закаты. Элитный жилой комплекс. Современная архитектура и применение качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Панорамное остекление. Высокие потолки. Климатическое оборудование Samsung и сантехника премиальных брендов. Комплекс обслуживается управляющей компанией. Подземный пакинг. Видеонаблюдение. 2 этажа подземного паркинга с лифтом для автомобилей. Внутренний дизайн квартир и общественных помещений разработан дизайнерским бюро из высококачественных материалов: дерева и камня. Система "УМНЫЙ ДОМ" от Legrand. Продажа квартир осуществляется с ремонтом "под ключ".



Расположение:

Развитый курортный район города со всей необходимой инфраструктурой;

В шаговой доступности: магазины, рестораны, живописные пляжи;

Тихая, красивая локация вдали от шума туристов;

В пешей доступности находятся исторические памятники: церковь Св. Фомы и остров Св. Стефана;

В пешей доступности исторический центр Будвы, внесенный в список памятников ЮНЕСКО;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.



С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!

