  4. Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!

Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!

Бечичи, Черногория
Цена по запросу
;
7
Дата обновления: 09.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!


Удобства: Панорамный вид на Адриатическое море из каждой квартиры. Вы сможете слышать шум моря на своей террасе и встретил лучшие рассветы и закаты. Элитный жилой комплекс. Современная архитектура и применение качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Панорамное остекление. Высокие потолки. Климатическое оборудование Samsung и сантехника премиальных брендов. Комплекс обслуживается управляющей компанией. Подземный пакинг. Видеонаблюдение. 2 этажа подземного паркинга с лифтом для автомобилей. Внутренний дизайн квартир и общественных помещений разработан дизайнерским бюро из высококачественных материалов: дерева и камня. Система "УМНЫЙ ДОМ" от Legrand. Продажа квартир осуществляется с ремонтом "под ключ".   

Расположение:

  • Развитый курортный район города со всей необходимой инфраструктурой;
  • В шаговой доступности: магазины, рестораны, живописные пляжи;
  • Тихая, красивая локация вдали от шума туристов;
  • В пешей доступности находятся исторические памятники: церковь Св. Фомы и остров Св. Стефана;
  • В пешей доступности исторический центр Будвы, внесенный в список памятников ЮНЕСКО;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи нашими клиентами!

