Donji Orahovac, Черногория

Жилой комплекс с видом на море в Ораховце. Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и ком…