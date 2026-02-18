  1. Realting.com
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$204,870
Количество этажей 3
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд. Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающие ви…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
83.0
402,191
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$303,775
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 55–69 м²
2 объекта недвижимости 2
Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.   Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира. Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную ср…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0
307,668
Квартира 2 комнаты
69.0
326,418
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
OneOne
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,89 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Уникальный новый проект в стадии строительства в Которском заливе: поселок из 6 роскошных виллс панорамными видами на залив.   Каждая вилла предлагает сочетание современных удобств и традиционной черногорской архитектуры, на фоне Адриатического моря и гор, с захватывающими видами на вели…
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инве…
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Кавач, Черногория
от
$104,144
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах …
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 53–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте. Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта. Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune. Оба объекта построены с пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
302,730 – 368,632
Квартира 2 комнаты
70.0
480,127
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря! Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.  📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гаранти…
Агентство
Red Feniks Montenegro
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 32–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в Радановичи. Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями. Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уеди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0 – 51.0
167,739 – 173,353
Квартира 2 комнаты
66.0
223,864
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$224,587
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Современный жилой комплекс в Рисане, Бока-Которская бухта.   Новый жилой комплекс, расположенный в городе Рисан, одном из древнейших городов Черногории с богатым историческим наследием, расположенном в живописной северо-западной части Бока-Которской бухты. Тихая атмосфера, близость к мор…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.3
192,830
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 53–131 м²
3 объекта недвижимости 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.   Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобства…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
485,600
Квартира 2 комнаты
93.0 – 131.0
845,654 – 1,34 млн
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5
190,687
Квартира 2 комнаты
75.0
354,014
Квартира 3 комнаты
75.0
393,099
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на море в Ораховце
Donji Orahovac, Черногория
от
$167,657
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 43–56 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс с видом на море в Ораховце. Уникальный малоквартирный жилой комплекс, расположенный в тихой прибрежной зоне Черногории, всего в 200 метрах от лазурного моря. Проект идеально подойдёт как для инвестиций и сдачи в аренду, так и для тех, кто ценит спокойствие, приватность и ком…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
229,772
Квартира 2 комнаты
56.0
272,410
Агентство
VALUE.ONE
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
