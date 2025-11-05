Жилой комплекс Тиват, Кавач

Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%.

В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму.



Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией.

Дополнительно: два бассейна ( взорслый и детский ) коворкинг, кафе, зона отдыха с шезлонгами , подземный паркинг, наземный паркинг.



Планировка:

Кухня совмещенная с гостиной;

Спальня;

Коридор;

Терраса;

Душевая;

В квартире: чистовая отделка, керамогранит, санузел с душевой кабиной, бойлер и сплит-система.

Вы можете за дополнительную стоимость заказать дизайн с полной отделкой под ключ.

Каждый этап стройки проверять как строят или я могу Вам высылать отчет, прекрасное предложение как для себя так и для инвистиций с приростам на вложений 30%.



Оплата: первый взнос 50% остальное в рассрочку до конца строительства (декабрь 2026)



Локация: Котор (ЮНЕСКО) 2 км Аэропорт Тиват 2 км Porto Montenegro 6 км.



Возможно обсуждение условий сделки.

Звоните, чтобы договориться о времени просмотра.