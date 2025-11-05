  1. Realting.com
  Черногория
  Тиват
  Жилой комплекс Тиват, Кавач

Жилой комплекс Тиват, Кавач

Тиват, Черногория
от
$103,510
от
$2,030/м²
;
24
ID: 32841
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%.
В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму.

Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией.
Дополнительно: два бассейна ( взорслый и детский ) коворкинг, кафе, зона отдыха с шезлонгами , подземный паркинг, наземный паркинг.

Планировка:
Кухня совмещенная с гостиной;
Спальня;
Коридор;
Терраса;
Душевая;
В квартире: чистовая отделка, керамогранит, санузел с душевой кабиной, бойлер и сплит-система.
Вы можете за дополнительную стоимость заказать дизайн с полной отделкой под ключ.
Каждый этап стройки проверять как строят или я могу Вам высылать отчет, прекрасное предложение как для себя так и для инвистиций с приростам на вложений 30%.

Оплата: первый взнос 50% остальное в рассрочку до конца строительства (декабрь 2026)

Локация: Котор (ЮНЕСКО) 2 км Аэропорт Тиват 2 км Porto Montenegro 6 км.

Возможно обсуждение условий сделки.
Звоните, чтобы договориться о времени просмотра.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Назад
Другие комплексы
Перейти
