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  4. Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе

Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе

Рисан, Черногория
от
$473,879
;
18
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ID: 27288
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In CRM: 2536
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Рисан

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024

О комплексе

MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.

 

Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам мирового класса и эксклюзивным привилегиям, доступным только резидентам.

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 

- первая линия моря;


- частный причал и сервис для обслуживания частных яхт;


- панорамные виды на залив и горы;


- 5-звездочный отель Mövenpick от группы Accor;


- спа и фитнес-центр с крытым пейзажным бассейном, тренажерным залом, - местом для занятий йогой, витаминным баром и стойкой деликатесов;


- песчаный пляж и пляжный бар;


- детский бассейн;


- рестораны и бары;


- круглосуточный консьерж и охрана;


- привилегии для владельцев (платиновое членство Accor Live Limitless) ;


- премиальная фурнитура и мебель;


- доступна управляемая программа аренды.

 


НОВОЕ ВИДЕНИЕ РОСКОШНОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЖИЗНИ

Коллекция из 66 эксклюзивных резиденций, идиллически расположенных на песчаном берегу Которского залива, охраняемого ЮНЕСКО. Дизайн интерьеров создан на основе природной эстетики и представляет собой сочетание современной, роскошной жизни, которая органично впитала в себя черногорские традиции.

 

Светлые и просторные резиденции (от 50 кв.м. до 230 кв.м.) включают жилые зоны с изысканным дизайном, панорамными окнами, максимально пропускающими естественное освещение и открывающими панорамный вид на Которский залив.

 

ПЕНТХАУСЫ


Четыре впечатляющих пентхауса с 3 спальнями, светлыми и просторными помещениями, террасами, большим частным садом на крыше, патио, бассейном и солнечной террасой.

 

Глобальные привилегии для владельцев:

 

✔ Платиновый статус в программе Accor Live Limitless (ALL) – эксклюзивная программа лояльности и образа жизни, дающая доступ к повышению категории номера, привилегированным тарифам и другим преимуществам в отелях Accor по всему миру.

✔ VIP-служба бронирования – персональная поддержка в организации путешествий в сети отелей, курортов и других объектов гостеприимства Accor.

✔ Автоматическое повышение категории номера по прибытии в более чем 4000 отелях и курортах по всему миру (при наличии свободных номеров).

✔ Скидка 20% на лучший доступный тариф в отелях и курортах Accor, участвующих в программе.

✔ Дополнительные привилегии и услуги в местах проживания.
 

 

Ограниченное предложение! Получите вашу резиденцию уже сейчас!
 

Местонахождение на карте

Рисан, Черногория

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Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$473,879
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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