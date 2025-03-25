Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе

MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.

Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам мирового класса и эксклюзивным привилегиям, доступным только резидентам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- первая линия моря;



- частный причал и сервис для обслуживания частных яхт;



- панорамные виды на залив и горы;



- 5-звездочный отель Mövenpick от группы Accor;



- спа и фитнес-центр с крытым пейзажным бассейном, тренажерным залом, - местом для занятий йогой, витаминным баром и стойкой деликатесов;



- песчаный пляж и пляжный бар;



- детский бассейн;



- рестораны и бары;



- круглосуточный консьерж и охрана;



- привилегии для владельцев (платиновое членство Accor Live Limitless) ;



- премиальная фурнитура и мебель;



- доступна управляемая программа аренды.



НОВОЕ ВИДЕНИЕ РОСКОШНОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЖИЗНИ

Коллекция из 66 эксклюзивных резиденций, идиллически расположенных на песчаном берегу Которского залива, охраняемого ЮНЕСКО. Дизайн интерьеров создан на основе природной эстетики и представляет собой сочетание современной, роскошной жизни, которая органично впитала в себя черногорские традиции.

Светлые и просторные резиденции (от 50 кв.м. до 230 кв.м.) включают жилые зоны с изысканным дизайном, панорамными окнами, максимально пропускающими естественное освещение и открывающими панорамный вид на Которский залив.

ПЕНТХАУСЫ



Четыре впечатляющих пентхауса с 3 спальнями, светлыми и просторными помещениями, террасами, большим частным садом на крыше, патио, бассейном и солнечной террасой.

Глобальные привилегии для владельцев:

✔ Платиновый статус в программе Accor Live Limitless (ALL) – эксклюзивная программа лояльности и образа жизни, дающая доступ к повышению категории номера, привилегированным тарифам и другим преимуществам в отелях Accor по всему миру.

✔ VIP-служба бронирования – персональная поддержка в организации путешествий в сети отелей, курортов и других объектов гостеприимства Accor.

✔ Автоматическое повышение категории номера по прибытии в более чем 4000 отелях и курортах по всему миру (при наличии свободных номеров).

✔ Скидка 20% на лучший доступный тариф в отелях и курортах Accor, участвующих в программе.

✔ Дополнительные привилегии и услуги в местах проживания.



Ограниченное предложение! Получите вашу резиденцию уже сейчас!

