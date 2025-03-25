Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе

MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.
Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобствам мирового класса и эксклюзивным привилегиям, доступным только резидентам.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- первая линия моря;
- частный причал и сервис для обслуживания частных яхт;
- панорамные виды на залив и горы;
- 5-звездочный отель Mövenpick от группы Accor;
- спа и фитнес-центр с крытым пейзажным бассейном, тренажерным залом, - местом для занятий йогой, витаминным баром и стойкой деликатесов;
- песчаный пляж и пляжный бар;
- детский бассейн;
- рестораны и бары;
- круглосуточный консьерж и охрана;
- привилегии для владельцев (платиновое членство Accor Live Limitless) ;
- премиальная фурнитура и мебель;
- доступна управляемая программа аренды.
НОВОЕ ВИДЕНИЕ РОСКОШНОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЖИЗНИ
Коллекция из 66 эксклюзивных резиденций, идиллически расположенных на песчаном берегу Которского залива, охраняемого ЮНЕСКО. Дизайн интерьеров создан на основе природной эстетики и представляет собой сочетание современной, роскошной жизни, которая органично впитала в себя черногорские традиции.
Светлые и просторные резиденции (от 50 кв.м. до 230 кв.м.) включают жилые зоны с изысканным дизайном, панорамными окнами, максимально пропускающими естественное освещение и открывающими панорамный вид на Которский залив.
ПЕНТХАУСЫ
Четыре впечатляющих пентхауса с 3 спальнями, светлыми и просторными помещениями, террасами, большим частным садом на крыше, патио, бассейном и солнечной террасой.
Глобальные привилегии для владельцев:
✔ Платиновый статус в программе Accor Live Limitless (ALL) – эксклюзивная программа лояльности и образа жизни, дающая доступ к повышению категории номера, привилегированным тарифам и другим преимуществам в отелях Accor по всему миру.
✔ VIP-служба бронирования – персональная поддержка в организации путешествий в сети отелей, курортов и других объектов гостеприимства Accor.
✔ Автоматическое повышение категории номера по прибытии в более чем 4000 отелях и курортах по всему миру (при наличии свободных номеров).
✔ Скидка 20% на лучший доступный тариф в отелях и курортах Accor, участвующих в программе.
✔ Дополнительные привилегии и услуги в местах проживания.
Ограниченное предложение! Получите вашу резиденцию уже сейчас!