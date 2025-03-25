Квартира в новостройке

Удобства:
Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию
5-звездочного гостиничного комплекса, выполненную с качеством и эксклюзивностью! Обслуживание номеров. Уборка и трансфер до пляжа аналогично 5-звездочному отелю. Спа и массажный центр Студии йоги и пилатеса. Турецкая баня и сауна. Рестораны и кафе-бары. Крытые и открытые бассейны. Пекарня. Химчистка. Фитнес-центр и салон красоты. Аптека. Розничные магазины. Детская игровая площадка. Круглосуточная охрана. Трансфер до пляжа. Конференц-зал. Полностью меблированные апартаменты с дизайнерской мебелью. Апартаменты с видом на море. Конструкции построены с использованием материалов мирового класса и высококачественных материалов. Современный вестибюль и высококачественные скоростные лифты. Превосходная огнестойкость, огнетушители для общих зон и звукоизоляция. Теплоизоляция, солнцезащитное стекло и энергоэффективность класса А. Видеодомофон, центральная спутниковая система телевидения, электрогенератор. ◦ Благоустройство садов и террас.
Расположение:
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!
С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
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Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
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