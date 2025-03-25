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Квартира в новостройке

Бар, Черногория
от
$302,325
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26577
ID новостройки на Realting
In CRM: 538765
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства:
Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию
5-звездочного гостиничного комплекса, выполненную с качеством и эксклюзивностью! Обслуживание номеров. Уборка и трансфер до пляжа аналогично 5-звездочному отелю. Спа и массажный центр Студии йоги и пилатеса. Турецкая баня и сауна. Рестораны и кафе-бары. Крытые и открытые бассейны. Пекарня. Химчистка. Фитнес-центр и салон красоты. Аптека. Розничные магазины. Детская игровая площадка. Круглосуточная охрана. Трансфер до пляжа. Конференц-зал. Полностью меблированные апартаменты с дизайнерской мебелью. Апартаменты с видом на море. Конструкции построены с использованием материалов мирового класса и высококачественных материалов. Современный вестибюль и высококачественные скоростные лифты. Превосходная огнестойкость, огнетушители для общих зон и звукоизоляция. Теплоизоляция, солнцезащитное стекло и энергоэффективность класса А. Видеодомофон, центральная спутниковая система телевидения, электрогенератор. ◦ Благоустройство садов и террас.

Расположение: 

  • Пешая доступность до всей необходимой курортной инфраструктуры;
  • Пешая доступность до пляжа или доступ на пляжном трансфере за 5 минут;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 1 час 10 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 50 минут на автомобиле.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
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Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
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Местонахождение на карте

Бар, Черногория

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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