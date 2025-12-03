  1. Realting.com
Квартиры в новостройках в Доброте

Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 53–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте. Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта. Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune. Оба объекта построены с пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
297,285 – 362,001
Квартира 2 комнаты
70.0
471,490
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 32–60 м²
2 объекта недвижимости 2
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Показать все Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,89 млн
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Уникальный новый проект в стадии строительства в Которском заливе: поселок из 6 роскошных виллс панорамными видами на залив.   Каждая вилла предлагает сочетание современных удобств и традиционной черногорской архитектуры, на фоне Адриатического моря и гор, с захватывающими видами на вели…
Агентство
VALUE.ONE
OneOne
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Показать все Жилой комплекс в Доброте
Жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Жизнь, о которой вы мечтали Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс, воплощение элегантности и изысканного комфорта в самом сердце Боки-Которской — жемчужины Адриатики. Здесь, всего в 150 метрах от берега, сливаются вдохновляющие виды, морской бриз и архитектура, пропитанная традицие…
Агентство
MD Realty
