  Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.

Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.

Тиват, Черногория
Цена по запросу
6
ID: 32850
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя!

О комплексе:

  • Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата

  • Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио

  • Панорамное остекление, много естественного света, вид на море и город

  • Качественная отделка: натуральный камень, премиальная сантехника, климатическая техника ведущих брендов

  • Функциональные планировки, максимальное использование пространства

  • Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, сплит-системы, бойлеры

  • Профессиональное управление комплексом

Расположение:

  • 600 м до моря

  • В шаговой доступности: пляжи, рестораны, набережная Porto Montenegro, магазины

  • 10 минут до аэропорта Тиват, 1 ч 20 мин до Подгорицы

Услуги для покупателя:

  • Помощь в получении ВНЖ по недвижимости

  • Меблировка и сдача в аренду

  • Ликвидная недвижимость с доходом

  • Бесплатная консультация

  • Сделки онлайн

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
