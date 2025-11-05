Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.

Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя!
О комплексе:
Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата
Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио
Панорамное остекление, много естественного света, вид на море и город
Качественная отделка: натуральный камень, премиальная сантехника, климатическая техника ведущих брендов
Функциональные планировки, максимальное использование пространства
Круглосуточная охрана, видеонаблюдение, сплит-системы, бойлеры
Профессиональное управление комплексом
Расположение:
600 м до моря
В шаговой доступности: пляжи, рестораны, набережная Porto Montenegro, магазины
10 минут до аэропорта Тиват, 1 ч 20 мин до Подгорицы
Услуги для покупателя:
Помощь в получении ВНЖ по недвижимости
Меблировка и сдача в аренду
Ликвидная недвижимость с доходом
Бесплатная консультация
Сделки онлайн