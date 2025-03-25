Жилой комплекс Boka Bellevue

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В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказ…
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!!
Внимание!
Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы).
Преимущества покупки сейчас:
- Близкая сдача дома - конец 2023 года
- Черногория – готовит…
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")
расположен на склоне холма Будванской
ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным
городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие
растительности создаёт атмосферу д…