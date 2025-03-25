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Жилой комплекс Boka Bellevue

Доброта, Черногория
от
$89,541
;
6
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ID: 4976
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория

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Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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