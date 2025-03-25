Жилой комплекс

В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что делает его особенно привлекательным для жителей и инвесторов.

Каждый дом в комплексе будет оснащен подземным гаражом, обеспечивая удобство и безопасность для жителей. Квартиры, предлагаемые в каждом доме, выполнены в классической планировке и оформлены в средиземноморском стиле. При их отделке будут использоваться только материалы высокого качества, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовлетворение от проживания в одном из самых желанных городов Черногории.

Уже на стадии строительства значительная часть квартир в этом комплексе была продана, что подчеркивает его популярность и потенциал как идеального инвестиционного объекта для получения пассивного дохода в будущем.

Стоимость квартир в комплексе варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая вид из окон (на море или без вида на море) и этажность. Это предоставляет потенциальным покупателям возможность выбрать опцию, которая наилучшим образом соответствует их предпочтениям и бюджету.