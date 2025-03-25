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Жилой комплекс

Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27168
ID новостройки на Realting
In CRM: 2222
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Donja Lastva

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что делает его особенно привлекательным для жителей и инвесторов.

Каждый дом в комплексе будет оснащен подземным гаражом, обеспечивая удобство и безопасность для жителей. Квартиры, предлагаемые в каждом доме, выполнены в классической планировке и оформлены в средиземноморском стиле. При их отделке будут использоваться только материалы высокого качества, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовлетворение от проживания в одном из самых желанных городов Черногории.

Уже на стадии строительства значительная часть квартир в этом комплексе была продана, что подчеркивает его популярность и потенциал как идеального инвестиционного объекта для получения пассивного дохода в будущем.

Стоимость квартир в комплексе варьируется в зависимости от нескольких факторов, включая вид из окон (на море или без вида на море) и этажность. Это предоставляет потенциальным покупателям возможность выбрать опцию, которая наилучшим образом соответствует их предпочтениям и бюджету.

Местонахождение на карте

Donja Lastva, Черногория

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Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
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