Квартира в новостройке

Удобства: Новый комплекс является частью эксклюзивного поселка, расположенного в тихом поселке Ластва Грбальска, в окружении природной красоты и зелени, обеспечивающих идеальный баланс между роскошью и природой. Комплекс состоит из двух уникальных с архитектурной точки зрения зданий, которые были спроектированы так, чтобы идеально вписаться в эту вдохновляющую среду, обеспечивая ощущение уединения и покоя. Данный комплекс - настоящий рай для всех любителей спорта и активной жизни. На территории комплекса имеется несколько спортивных площадок высшего качества, выполненных по самым высоким стандартам – от теннисных и футбольных площадок до баскетбольных и волейбольных площадок. Это идеальное место для всех тех, кто хочет жить в среде, поощряющей здоровый и активный образ жизни, в окружении природы и множества возможностей для отдыха. Применение качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Панорамное остекление. Климатическое оборудование и сантехника премиальных брендов. Комплекс обслуживается управляющей компанией. Подземный пакинг. Видеонаблюдение.



В данном комплексе доступны к продаже еще квартиры. За уточнением наличия и цен обращайтесь к нам!!!



Срок сдачи: 12.2025.





Расположение:

Расположен в Ластва Грбальска, недалеко от Будвы и пляжа Яз, что обеспечивает быстрый доступ к морю и городским центрам;

Эксклюзивный район со всеми удобствами, необходимыми для жизни высшего качества.

5 минут от прекрасного пляжа Яз, одного из самых известных и красивых пляжей на черногорском побережье.

10 минут езды от центра Будвы;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.



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