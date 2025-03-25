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Квартира в новостройке

Lastva Grbaljska, Черногория
Цена по запросу
;
7
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26573
ID новостройки на Realting
In CRM: 538676
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Lastva Grbaljska

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Удобства: Новый комплекс является частью эксклюзивного поселка, расположенного в тихом поселке Ластва Грбальска, в окружении природной красоты и зелени, обеспечивающих идеальный баланс между роскошью и природой. Комплекс состоит из двух уникальных с архитектурной точки зрения зданий, которые были спроектированы так, чтобы идеально вписаться в эту вдохновляющую среду, обеспечивая ощущение уединения и покоя. Данный комплекс - настоящий рай для всех любителей спорта и активной жизни. На территории комплекса имеется несколько спортивных площадок высшего качества, выполненных по самым высоким стандартам – от теннисных и футбольных площадок до баскетбольных и волейбольных площадок. Это идеальное место для всех тех, кто хочет жить в среде, поощряющей здоровый и активный образ жизни, в окружении природы и множества возможностей для отдыха. Применение качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Панорамное остекление. Климатическое оборудование и сантехника премиальных брендов. Комплекс обслуживается управляющей компанией. Подземный пакинг. Видеонаблюдение.

В данном комплексе доступны к продаже еще квартиры. За уточнением наличия и цен обращайтесь к нам!!!

Срок сдачи: 12.2025.


Расположение:

  • Расположен в Ластва Грбальска, недалеко от Будвы и пляжа Яз, что обеспечивает быстрый доступ к морю и городским центрам;
  • Эксклюзивный район со всеми удобствами, необходимыми для жизни высшего качества.
  • 5 минут от прекрасного пляжа Яз, одного из самых известных и красивых пляжей на черногорском побережье.
  • 10 минут езды от центра Будвы;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 40 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 10 минут на автомобиле.


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Местонахождение на карте

Lastva Grbaljska, Черногория

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Квартира в новостройке
Lastva Grbaljska, Черногория
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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