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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови

Херцег-Нови, Черногория
от
$670,366
;
11
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ID: 27282
ID новостройки на Realting
In CRM: 2444
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Херцег-Нови

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.

 

Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за несколько минут добраться до пляжа, пяти километровой набережной, марины, ряда супермаркетов, ресторанов, школы, детского сада и других инфраструктурных объектов. В 7 минутах езды расположен комплекс с мариной для яхт, прекрасной набережной и SPA Lazure marina&hotel. 

 

Для каждой виллы предусмотрены функциональные планировочные решения, современные системы энергосбережения, собственные участки от 500 м2 до 1200 м2 с бассейном.


Предлагаются гибкие условия покупки - от полной оплаты до рассрочки платежа. 


Характеристика:


- фундамент на основе плавающей платформы - монолитная плита 40 см.;
- конструкция из армированного бетона высшей категории;
- внутренние инсталляции от ведущих европейских производителей с гарантией качества;
- внутренняя отделка;
- керамогранит пр -ва Испании в санузлах и помещениях общего пользования;
- паркет в спальных комнатах;
- сантехника марок Valleroy & boch, Handgrohe.

 

Преимущества:


- высокая энергоэффективность;
- охлаждение и обогрев виллы производится за счет современных энергосберегающих систем;
- отсутствие налога при покупке. Покупатель не платит налог на оборот недвижимости при покупке, так как продажа происходит напрямую от компании застройщика;
 

Местонахождение на карте

Херцег-Нови, Черногория

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$670,366
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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