Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови

Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.

Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за несколько минут добраться до пляжа, пяти километровой набережной, марины, ряда супермаркетов, ресторанов, школы, детского сада и других инфраструктурных объектов. В 7 минутах езды расположен комплекс с мариной для яхт, прекрасной набережной и SPA Lazure marina&hotel.

Для каждой виллы предусмотрены функциональные планировочные решения, современные системы энергосбережения, собственные участки от 500 м2 до 1200 м2 с бассейном.



Предлагаются гибкие условия покупки - от полной оплаты до рассрочки платежа.



Характеристика:



- фундамент на основе плавающей платформы - монолитная плита 40 см.;

- конструкция из армированного бетона высшей категории;

- внутренние инсталляции от ведущих европейских производителей с гарантией качества;

- внутренняя отделка;

- керамогранит пр -ва Испании в санузлах и помещениях общего пользования;

- паркет в спальных комнатах;

- сантехника марок Valleroy & boch, Handgrohe.

Преимущества:



- высокая энергоэффективность;

- охлаждение и обогрев виллы производится за счет современных энергосберегающих систем;

- отсутствие налога при покупке. Покупатель не платит налог на оборот недвижимости при покупке, так как продажа происходит напрямую от компании застройщика;

