Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Удобства:

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 9 домов. Каждый корпус состоит из 1 этажного подземного паркинга, 1 этажа коммерческих помещений и 3 этажей с жилыми квартирами. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами и обладает развитой инфраструктурой, а так же удобными подъездными путями. На территории комплекса имеются зел1ные насаждения и зоны отдыха. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.



Расположение:

1,5 км. до Porto Montenegro,

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле.

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.



