Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

Будва, Черногория
Цена по запросу
;
7
ID: 32795
ID новостройки на Realting
In CRM: 538988
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!


Удобства:
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 9 домов. Каждый корпус состоит из 1 этажного подземного паркинга, 1 этажа коммерческих помещений и 3 этажей с жилыми квартирами. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами и обладает развитой инфраструктурой, а так же удобными подъездными путями. На территории комплекса имеются зел1ные насаждения и зоны отдыха. Квартиры сдаются с ремонтом: керамическая плитка, натуральные полы, теплые полы в санузлах, алюминиевые профили, роллеты на окнах, сплит-система и бойлер, лифт.

Расположение:

  • 1,5 км. до Porto Montenegro,
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле.
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Финансы

Вы просматриваете
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАТРАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Будва, Черногория
Цена по запросу
