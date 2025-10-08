Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ

  1. Realting.com
ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ

Тиват, Черногория
Цена по запросу
4
ID: 32613
ID новостройки на Realting
In CRM: 538955
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, включает в себя роскошный пятизвездочный отель и фирменные резиденции, а также два смежных
здания с инвестиционной недвижимостью на продажу. Комплекс окружен ландшафтными садами, роскошным парком, являющимся продолжением местной зелени, и детской игровой площадкой, а бассейны и бары на крыше открывают панорамный вид на Тиватскую Ривьеру.
В общей сложности 33 фирменных резиденции, два жилых блока обслуживаются общими удобствами, бассейном на крыше с баром, рестораном, оздоровительным спа-центром и фитнес-центром. Благодаря централизованным схемам управления гостиничным бизнесом и арендой,
владельцы могут оставить свою недвижимость в надежных руках, когда она не используется.
Комплекс открыт круглый год и располагает кафетерием, детской игровой площадкой и благоустроенным парком, предлагая питание в любое время года, а пляжи являются
изюминкой лета. На территории комплекса имеется СПА-центр, фитнесс-центр, салон красоты, кафе и парк.  Широкий выбор апартаментов.  Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей.  Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба. 

Расположение: 

  • В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro. 
  • Совсем рядом находится Международный аэропорт Тиват, всего в 5 минутах езды от комплекса.

ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!
Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!
​​​​​​​Мы на связи с нашими клиентами!​​​​​​​​​​​​​​

Тиват, Черногория
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
Назад
Другие комплексы
Realting.com
Перейти
