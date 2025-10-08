Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства: Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, включает в себя роскошный пятизвездочный отель и фирменные резиденции, а также два смежных

здания с инвестиционной недвижимостью на продажу. Комплекс окружен ландшафтными садами, роскошным парком, являющимся продолжением местной зелени, и детской игровой площадкой, а бассейны и бары на крыше открывают панорамный вид на Тиватскую Ривьеру.

В общей сложности 33 фирменных резиденции, два жилых блока обслуживаются общими удобствами, бассейном на крыше с баром, рестораном, оздоровительным спа-центром и фитнес-центром. Благодаря централизованным схемам управления гостиничным бизнесом и арендой,

владельцы могут оставить свою недвижимость в надежных руках, когда она не используется.

Комплекс открыт круглый год и располагает кафетерием, детской игровой площадкой и благоустроенным парком, предлагая питание в любое время года, а пляжи являются

изюминкой лета. На территории комплекса имеется СПА-центр, фитнесс-центр, салон красоты, кафе и парк. Широкий выбор апартаментов. Сплит-системы, бойлеры. Сантехника от премиальных производителей. Высокоскоростной интернет. Видеонаблюдение. Консьерж служба.



Расположение:

В шаговой доступности: магазины, рестораны, чистейшие пляжи, а также набережная самого престижного порта Европы - Porto Montenegro.

Совсем рядом находится Международный аэропорт Тиват, всего в 5 минутах езды от комплекса.

