  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Тивате

дома
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$376,002
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Показать все Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, …
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Проект комплекса создан с использованием премиальных материалов и современного оборудования, а так же эксклюзивным ландшафтным дизайном и интерьерами общественных зон. Дизайн интерьера от ANSER&Par…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
OneOne
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$602,420
Площадь 42–281 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.   Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использовани…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.0
605,798
Квартира 2 комнаты
98.0
1,30 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,12 млн
Коммерческое помещение
81.0 – 164.0
3,32 млн – 3,48 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$127,227
Год сдачи 2025
Площадь 41–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0 – 88.0
239,376 – 441,838
Квартира 2 комнаты
79.0 – 124.0
388,146 – 684,569
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Показать все Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$161,681
Год сдачи 2025
Площадь 43–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
177,428
Квартира 2 комнаты
87.0
356,738
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Показать все Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ТИВАТЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, включает в себя роскошный пятизвездочный отель и фирменные резиденции, а также два смежных здания с инвестиционной недвижимостью на…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$709,482
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 246–286 м²
2 объекта недвижимости 2
Специальное предложение: покупка недвижимости в комплексе до конца декабря — со скидкой 5%!   Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря сос…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Показать все Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$130,960
Варианты отделки С отделкой
Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потряса…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$744,493
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
747,681 – 1,24 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
789,833
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$236,130
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 52–216 м²
5 объектов недвижимости 5
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0 – 67.0
240,624 – 274,315
Квартира 2 комнаты
73.0 – 216.0
336,689 – 770,667
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$181,370
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3 – 50.0
160,526 – 222,538
Квартира 2 комнаты
76.0
323,799
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$129,525
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 68–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате.   Специальное предложение! Зарезервируйте квартиру во 2 или 3 корпусе всего за 10 000 €! Оставшаяся сумма оплачивается без процентов — после регистрации квартиры в кадастре!   Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
68.0 – 85.0
352,564 – 375,126
Квартира 2 комнаты
94.0
422,867
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Тиват, Черногория
от
$393,066
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 47–81 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в премиальном ЖК в новом районе Тивата под управлением Radisson Blu! Комплекс спроектирован по международном стандартам для отелей 5*. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий и включает 33 брендированные резиденции. Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
395,005
Квартира 2 комнаты
81.0
685,417
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$165,401
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.   Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 42 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для инди…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$141,339
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 48–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- кон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
215,393
Квартира 2 комнаты
60.0 – 70.0
268,844 – 278,554
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–69 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
51.0 – 69.0
198,553 – 268,844
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
от
$138,626
Год сдачи 2026
Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя! О комплексе: Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио Панорамное остекление, много …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$117,908
Количество этажей 6
Площадь 44–181 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
180,974
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
230,898 – 624,048
Квартира 3 комнаты
181.0
1,19 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 180 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Тиват, Черногория
от
$451,638
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 52–99 м²
3 объекта недвижимости 3
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
631,113
Квартира 2 комнаты
99.0
978,461
Квартира
52.0
494,529
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Показать все Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Новый жилой комплекс с уникальным архитектурным дизайном, разработанным знаменитым международным бюро Businessart, имеет концепцию о современного, комфортного и при этом эстетически привлекательного…
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Показать все Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата. Особенности: Вид на зелёную зону Župa Park Современная архитектура, интегрированная в природу Просторные светлые апартаменты с террасами …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти