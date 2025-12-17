  1. Realting.com
  Черногория
  Община Ульцинь
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Общине Ульцинь

Резиденция Otrant Reef Resort by Concord
Резиденция Otrant Reef Resort by Concord
Резиденция Otrant Reef Resort by Concord
Резиденция Otrant Reef Resort by Concord
Резиденция Otrant Reef Resort by Concord
Gornji Stoj Shtoji i Eperm, Черногория
от
$418,077
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
В самом начале Великой Плажи, где Адриатическое море встречается с границами Италии и Албании, курорт Отрант Риф становится новым символом роскоши и современной жизни в Черногории.Расположенный в одном из самых захватывающих мест южной Адриатики, этот эксклюзивный комплекс охватывает более 4…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
