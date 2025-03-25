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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата

Тиват, Черногория
от
$118,724
;
8
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ID: 27301
ID новостройки на Realting
In CRM: 2364
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте.
В пешей доступности английская школа Knightsbridge и городской парк.

 

Возможна рассрочка до 5 лет!

 

Квартиры продаются по системе ключ в руки, с мебелью и бытовой техникой. Возможен ремонт по индивидуальному дизайну. Внутренняя отделка выполняется из высококачественных материалов с добавлением природного дерева и камня, WINDFREE Samsung кондиционеры, сантехника Villeroy & Boch, Kartell LAUFEN.


На продажу представлены квартиры , площадью от 21 м2 до 121 м2.

Комплекс закрытого типа имеет следующую инфраструктуру:
- бассейн
- подземный паркинг
- фитнес-зал
- SPA
- зоны для барбекю
- зона для отдыха с открытым камином
- косметический салон
- кафе
-игровая комната.



Компания-застройщик предоставляет услуги консьерж-сервиса 24/7 и услуги по управлению недвижимости (долгосрочная и краткосрочная аренда).


По ссылкам вы можете подробнее ознакомится с квартирой с одной спальней, квартирой с двумя спальнями, пентхаусом с одной спальней и пентхаусом с двумя спальнями, предаставленными в этом комплексе.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$118,724
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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