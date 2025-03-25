Квартира в новостройке

Удобства:
Новый жилой комплекс. Качественный новый ремонт: натуральные полы, алюминиевые профили, качественная входная дверь, плитка, сантехника. Встроенные шкафы. Видеодомофон. Сплит-система, электрический бойлер. Лифт. Управляющая компания.
Расположение:
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